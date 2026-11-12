Mưa lớn cục bộ có nơi trên 150mm, Bắc Biển Đông biển động mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 12/11 đến sáng ngày 13/11, mưa lớn diễn ra ở nhiều khu vực trong cả nước và gió mạnh, sóng lớn xảy ra trên nhiều vùng biển.

Trung Bộ cục bộ có nơi mưa to trên 150mm

Thông tin về diễn biến mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ chiều tối 12/11 đến sáng ngày 13/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Trong chiều tối và đêm 12/11, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều tối và tối 12/11, khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

"Từ chiều ngày 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1." Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Ngày 12/11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 12/11 cục bộ có nơi trên 150mm như các trạm: Tam Trà (Đà Nẵng) 177mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 182,2mm, An Hòa (Gia Lai) 164,4mm,…

Cảnh báo lũ trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ lên trên báo động 2, sau biến đổi chậm và xuống. Trong 12 dến 24 giờ tiếp theo, lũ ở hạ lưu sông Kôn sẽ dao động ở mức trên báo động 1.



Trong 24 giờ tới, lũ ở hạ lưu sông Ba (Đắk Lắk) sẽ dao động ở mức báo động 1-báo động 2, trên các sông ở thành phố Huế, các sông chính ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, phía Đông Gia Lai, Khánh Hòa dao động ở mức trên dưới báo động 1. Lũ trên sông Kỳ Lộ sẽ xuống và ở mức báo động 1-báo động 2.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã, phường: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, An Nhơn, An Nhơn Đông, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc (tỉnh Đắk Lắk). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội.

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Kôn (Gia Lai) đang lên và ở mức xấp xỉ báo động 2; mực nước trên các sông chính ở thành phố Huế, từ thành phố Đà Nẵng đến

Khánh Hòa đang dao động ở mức trên và dưới báo động1. Lũ trên sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) dao động ở dưới mức báo động 3.

Bắc Biển Đông gió giật cấp 7-8, biển động

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 12/11, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Đêm 12/11 và ngày 13/11, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông

(bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Từ ngày 13/11, gió trên khu vực Bắc Biển Đông giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Bắc Biển Đông cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7./.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, hàng trăm hộ dân bị ngập Đến trưa 11/11, Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 140 hộ đến nơi an toàn; các hộ sơ tán được bố trí chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống cũng như các nhu yếu phẩm cần thiết.