Vĩnh Long: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm bền vững cho đồng bào Khmer

Từ các lớp đào tạo nghề ngắn hạn đến chương trình liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp, Vĩnh Long đang mở rộng cơ hội học nghề cho lao động vùng đồng bào Khmer.

Cùng với kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2025, các chính sách mới năm 2026 tiếp tục hướng tới đào tạo sát nhu cầu, nâng cao kỹ năng và tạo việc làm, giúp người lao động phát triển sinh kế, cải thiện thu nhập.

Mở rộng cơ hội học nghề cho đồng bào Khmer

Vĩnh Long hiện có 30 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 21 địa bàn khu vực I và 9 địa bàn khu vực II. Tại những nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, đào tạo nghề được chú trọng nhằm giúp người lao động nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện địa phương.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã đào tạo nghề cho khoảng 15.680 lao động, trong đó có 2.680 người dân tộc thiểu số; đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng 16.850 lao động, gồm 2.450 người dân tộc thiểu số. Đây là những kết quả quan trọng trong việc mở rộng cơ hội học nghề và tiếp cận thị trường lao động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Cầu Ngang, xã Hiệp Mỹ, việc học văn hóa được kết hợp với đào tạo nghề, giúp học viên có thêm lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình học.

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm, cho biết đơn vị chú trọng mô hình học văn hóa kết hợp đào tạo nghề, đồng thời liên kết với các trường trung cấp tổ chức 20 lớp, thu hút 564 học viên trong năm học 2025-2026.

Các ngành đào tạo gồm dược, điều dưỡng, công nghệ thông tin, chăm sóc sắc đẹp và điều hòa không khí. Sau tốt nghiệp, học viên có thể tham gia thị trường lao động hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Cùng với đào tạo, trung tâm tăng cường phối hợp với các trường trung học cơ sở, chính quyền địa phương và phụ huynh trong công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Qua đó, người học được tiếp cận thông tin về ngành nghề, lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình.

Đối với lao động nông thôn, các lớp nghề ngắn hạn góp phần đưa kỹ năng sản xuất đến gần hơn với đồng bào Khmer. Tại ấp Đông Hòa 2, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên thị xã Bình Minh đã phối hợp tổ chức lớp nghề tiểu thủ công nghiệp cho 35 lao động Khmer.

Thông qua khóa học kéo dài một tháng, học viên được hướng dẫn kỹ thuật đan cói trên khung, làm giỏ lục bình, tấm trải bàn và các sản phẩm trang trí, đồng thời được trang bị kiến thức về an toàn lao động. Những kỹ năng này có thể áp dụng vào sản xuất thủ công tại gia đình hoặc các cơ sở sản xuất, góp phần mở rộng cơ hội việc làm và phát triển sinh kế cho người lao động.

Theo Kế hoạch, Vĩnh Long đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới ba tháng cho 50.000 lao động giai đoạn 2026-2030. Tỉnh phấn đấu trên 85% học viên có việc làm đúng nghề sau đào tạo, trong đó chú trọng các nhóm lao động cần được hỗ trợ, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm bền vững

Không chỉ mở rộng cơ hội học nghề, Vĩnh Long đang từng bước chuyển hướng đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, chú trọng thực hành và tư vấn hướng nghiệp được xác định là những giải pháp nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau đào tạo.

Theo Kế hoạch số 314/KH-UBND ngày 20/8/2026 về triển khai Chiến lược công tác dân tộc năm 2026, tỉnh phấn đấu có từ 48% trở lên người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế và có thu nhập ổn định, trong đó ít nhất 30% là lao động nữ.

Người lao động thực hiện công đoạn làm chổi tại cơ sở sản xuất ở xã Thạnh Phú, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Phúc Hậu/TTXVN)

Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu có 35% lao động dân tộc thiểu số có kỹ năng trong các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch và dịch vụ. Những mục tiêu này cho thấy định hướng đào tạo nghề đang gắn chặt hơn với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, giúp đồng bào Khmer có thêm lựa chọn việc làm ngoài sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh định hướng tiếp tục hoàn thiện chính sách việc làm, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào Khmer; ưu tiên đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là thanh niên Khmer.

Tỉnh đồng thời khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm ổn định. Định hướng này phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó phát triển giáo dục nghề nghiệp phải gắn với giải quyết việc làm, phù hợp nhu cầu người lao động và điều kiện kinh tế-xã hội địa phương.

Từ những lớp học nghề thủ công đến chương trình đào tạo trung cấp, Vĩnh Long đang từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục nghề nghiệp cho đồng bào Khmer. Khi nội dung đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế và gắn với nhu cầu sử dụng lao động, người học có thêm kỹ năng để tìm kiếm việc làm, phát triển sinh kế và ổn định cuộc sống./.