Cảnh báo nguy cơ mất tiền khi đăng ký đi lao động tại Israel qua môi giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trước nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng tại Israel, người lao động Việt Nam được khuyến cáo cần thận trọng với các lời mời chào tuyển dụng, hứa hẹn đưa sang làm việc và yêu cầu đóng tiền môi giới, phí giới thiệu hoặc các khoản chi phí không rõ ràng, nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền và gặp rủi ro về pháp lý.



Thời gian gần đây, một số trường hợp người lao động Việt Nam đã chuyển tiền cho các cá nhân với hy vọng được giới thiệu, sắp xếp sang Israel làm việc, nhưng sau đó không thể xuất cảnh và gặp khó khăn trong việc đòi lại tiền.

Theo phản ánh từ đại diện Công ty cổ phần xây dựng Central đang hoạt động tại Israel, có người đã liên hệ nhờ hỗ trợ giải quyết sau khi đóng tiền cho các cá nhân trung gian nhưng không được bố trí công việc như cam kết.

Theo đại diện Central, doanh nghiệp này là đơn vị trúng thầu thực hiện các dự án xây dựng tại Israel và chỉ tuyển dụng, đưa lao động sang làm việc tại những dự án do công ty trúng thầu.

Central khẳng định không thu bất kỳ khoản phí môi giới hay phí giới thiệu tuyển dụng nào, đồng thời không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch riêng giữa người lao động và những cá nhân không được công ty xác nhận.



Những trường hợp trên cho thấy nguy cơ người lao động bị lợi dụng tâm lý muốn tìm việc làm, thu nhập cao ở nước ngoài để thu tiền thông qua các lời hứa về suất tuyển dụng, visa hoặc thời gian xuất cảnh.

Đáng chú ý, các giao dịch này có thể được thực hiện thông qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc người quen giới thiệu, khiến người lao động dễ tin tưởng và chuyển tiền mà chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin.



Trong khi đó, việc đưa lao động Việt Nam sang Israel làm việc vẫn đang trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ hợp tác giữa hai nước. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, tính đến tháng 10/2026, Việt Nam và Israel đã trải qua 9 vòng đàm phán Hiệp định hợp tác lao động.

Hai bên vẫn cần tiếp tục giải quyết một số vấn đề kỹ thuật và thủ tục trước khi có thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, tiến tới ký kết. Như vậy, Hiệp định hợp tác lao động giữa hai nước hiện chưa được ký kết.



Bên cạnh những vấn đề về thủ tục và tuyển dụng, tình hình an ninh tại Israel và khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, trong đó có nguy cơ xung đột quân sự tái diễn.

Đây cũng là một trong những nội dung được phía Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình đàm phán, với yêu cầu phải có các cam kết và cơ chế bảo đảm an toàn, bảo vệ tính mạng, tài sản và quyền lợi hợp pháp của người lao động, bao gồm phương án ứng phó khi xảy ra chiến tranh, xung đột vũ trang và sơ tán trong tình huống khẩn cấp.



Việc tìm kiếm cơ hội việc làm ở nước ngoài là nhu cầu chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam và Israel chưa ký kết Hiệp định hợp tác lao động, hiện Việt Nam chưa cho phép các doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động sang Israel theo hình thức cung ứng lao động thông thường.

Việc đưa lao động sang Israel hiện chỉ được thực hiện trong khuôn khổ các dự án xây dựng do doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu tại Israel và trực tiếp tuyển dụng, bố trí người lao động làm việc tại các dự án đó theo quy định.

Vì vậy, người lao động cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời chào tuyển dụng, môi giới hoặc thu tiền để đưa sang Israel làm việc, chủ động xác minh thông tin với cơ quan chức năng và doanh nghiệp có liên quan, tránh bị lừa đảo, mất tiền và đối mặt với những rủi ro về pháp lý cũng như an toàn cá nhân./.