Xã hội

Đà Nẵng khẩn trương điều tra vụ nổ lớn khiến một người tử vong

Khoảng 9 giờ sáng 12/11, một tiếng nổ lớn kèm theo chớp sáng phát ra từ căn nhà ông D, 58 tuổi, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng; vụ nổ khiến ông D tử vong.

Đoàn Hữu Trung
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: VOV)
Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: VOV)

Chiều 12/11, lãnh đạo xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra một vụ nổ lớn, khiến một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ sáng 12/11, một tiếng nổ lớn kèm theo chớp sáng phát ra từ căn nhà ông D, 58 tuổi, trú tại thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng. Ngay sau đó, người dân trong khu vực đã trình báo cơ quan chức năng.

Khi các cơ quan chức năng đến hiện trường để bảo vệ hiện trường và tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông D. đã tử vong, một số đồ dùng trong nhà bị hư hỏng và văng ra ngoài đường.

Theo thông tin ban đầu, trước khi bị tử vong, ông D. làm nghề tìm kiếm và thu gom sắt phế liệu.

Công an xã Núi Thành đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ gây chết người xảy ra trên địa bàn xã./.

(TTXVN/Vietnam+)
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