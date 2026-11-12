Quảng Ngãi: Vết nứt núi Gò Oát mở rộng, khẩn cấp sơ tán gần 300 người dân

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong 3 ngày qua khiến vệt nứt trên núi Gò Oát xã Ba Vinh (Quảng Ngãi) rộng và kéo dài hơn. Tại khu vực trên đã xuất hiện sạt lở nhỏ. Mưa vẫn tiếp diễn, vệt nứt chưa được xử lý đã đe dọa tính mạng hàng trăm con người sống dưới chân núi.

Bất an mỗi khi mưa về

Núi Gò Oát ở thôn Ba Lang xã Ba Vinh. Đây là ngọn núi cao, có độ dốc lớn. Đây cũng là nơi người dân thường chăn thả gia súc, trồng keo. Dưới chân núi, có 61 hộ với gần 300 khẩu sinh sống, sản xuất. Tuy nhiên, nhiều năm qua, mỗi khi mưa lớn liên tục, trên núi thường xuất hiện các vệt nứt lớn, kéo dài hàng chục mét.

Các vết nứt xuất hiện nhiều năm nhưng đến nay vẫn không thể xử lý triệt để. Mỗi khi mùa mưa đến, người dân ở thôn Ba Lang luôn sống trong âu lo.

Việc mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua, núi Gò Oát “ngậm” no nước. Trên núi xuất hiện 2 vị trí có dấu hiệu bị ảnh hưởng do mưa. Cụ thể, điểm thứ nhất có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường từ lòng núi. Điểm thứ 2, có vệt nứt ngang sườn núi, độ dốc khoảng 45%. Quan sát, khu vực quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn, nằm rải rác. Tại vết nứt, có dấu hiệu sụt sâu hơn 1 mét so với cũ.

Trao đổi với phóng viên chị Phạm Thị Muôn ở thôn Ba Lang cho biết chị đi chăn trâu trên núi, mấy ngày qua mưa lớn, vệt nứt cũ nó to hơn. Trên núi đã có sạt lở, đá bị lăn ra. Người dân ai cũng sợ. Tình trạng này đã xuất hiện nhiều năm qua rồi.

Lực lượng chức năng và người dân xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi cùng đưa mỳ tôm, nước uống nhà văn hóa thôn để cung cấp cho dân. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Tương tự, anh Phạm Văn Phiên, trưởng thôn Ba Lang cho biết thêm, điểm sạt lở, nứt trên núi xuất hiện từ mùa mưa năm 2021. Năm nay mưa lớn kéo dài, vết nứt trên núi nó giãn rộng hơn, dài hơn. Những ngày qua, nguy cơ sạt lở đất trên núi rất cao, làm ảnh hưởng và gây nguy hiểm tính mạng, tài sản của dân thôn Ba Lang. Người dân Ba Lang không ngủ yên, ai cũng lo lắng. Nếu xảy ra sạt lở, đất, đá trên núi cao sẽ tràn và lăn xuống nhà dân ở dưới chân núi, rất nguy hiểm, nhất là đêm về.

Có thể nói, những năm qua, mỗi khi mùa mưa đến là người dân thôn Ba Lang lại sống trong lo âu, không biết núi Gò Oát sạt lở lúc nào.

Khẩn cấp dời dân

Mưa lớn vẫn tiếp tục, ngay khi vết nứt có dấu hiệu giãn to, dài hơn, người dân thôn Ba Lang cũng đã kịp thời báo cáo cho chính quyền. Cùng đó, thôn tổ chức tuyên truyền, vận động, chuẩn bị phương án ứng phó để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho dân.

Anh Phạm Văn Phiên cho biết thêm, thực tế các vết nứt không mới nhưng năm nay nó nguy hiểm. Những ngày qua, 13 tổ tuyên truyền trong thôn đã trực tiếp tuyên truyền, vận động từng nhà chuẩn bị sẵn sàng ứng phó khi mưa lớn kéo dài, sạt lở trên núi xuất hiện. Chúng tôi vận động bà con chuẩn bị sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi chính quyền di dời. Ngoài việc vận động trực tiếp, các tổ còn tuyên truyền gián tiếp, đó là nhắn trên các nhóm, mạng xã hội để nhắc nhở mọi người.

15 giờ chiều nay, khu vực thôn Ba Lang mưa vẫn tiếp tục, không có dấu hiệu dừng nên Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh đã huy động lực lượng chức năng tổ chức khẩn cấp di dời dân ngay trong chiều và tối nay. Ủy ban Nhân dân xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng các lực lượng chức năng trong xã đã đến từng nhà dân, vận động, kêu gọi di dời người dân khẩn cấp. Hình thức sơ tán là ưu tiên những người già, trẻ em, phụ nữ, người bệnh, tàn tật. Điểm đến là nhà văn hóa thôn, cách xa núi Gò Oát, cách thôn Ba Lang khoảng 2km.

Theo chân lực lượng chức năng di dời dân, chúng tôi phát hiện người dân Ba Lang trước đó cũng đã chủ động sắp xếp chăn và những vật dụng cần thiết trong túi để sẵn sàng di dời khi có lệnh.

“Chăn, túi và các vật dụng cần thiết đã xếp sẵn, gói trong túi. Lực lượng chức năng đến là giờ đi thôi, không lo lắng,” ông Phạm Văn Ứt thôn Ba Lang cho biết. Cùng đó, lực lượng công an xã huy động 2 xe ôtô vận chuyển người già, trẻ em và đồ dùng. Còn lại, người dân dùng xe máy chở nhau đến điểm nhà văn hóa thôn. Tại đây, người dân, chủ yếu thanh niên cùng lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm như mỳ tôm, nước uống... đưa vào nhà văn hóa.

Người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi được di dời khẩn cấp đến nhà văn hóa thôn để phòng tránh sạt lở trên núi Gò Oát có thể xảy ra khi mưa lớn. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phan Quang Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Vinh cho biết, 3 ngày qua, trên địa bàn xã có mưa to, khu vực núi Gò Oát xuất hiện vết nứt trên núi, có nguy cơ sạt lở nên chính quyền tổ chức khẩn trương di dời dân tới nơi ở mới an toàn hơn. Qua rà soát có 61 hộ với gần 300 khẩu cần di dời.

Tại nơi ở mới, xã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm và nước uống cần thiết để phục vụ cho người dân khi di dời. Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho dân, năm 2025 Ủy ban Nhân dân xã có kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn cấp đầu tư khu tái định cư mới cho thôn Ba Lang, cách thôn cũ khoảng 1km, đảm bảo an toàn cho dân. Khu tái định cư mới đang được xây dựng, dự kiến năm 2027 sẽ hoàn thành./.

Quảng Ngãi khẩn cấp kiểm tra khu dân cư dưới chân núi có nguy cơ sạt lở Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Ngọc Linh không đưa người dân từ các thôn có nguy cơ sạt lở về Ủy ban Nhân dân xã để tránh trú mà phải tìm một vị trí khác an toàn hơn.