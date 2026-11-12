TP Hồ Chí Minh tiếp nhận máy radar xuyên đất phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiều 12/11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo Thành phố) tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao phương tiện, trang bị máy radar xuyên đất phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng.

Tại buổi lễ, đại diện Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup đã trao 2 máy radar xuyên đất trị giá hơn 4,9 tỷ đồng tặng đại diện Ban Chỉ đạo Thành phố để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố bày tỏ trân trọng cảm ơn đến Tập đoàn Vingroup, Quỹ Thiện Tâm đã tận tâm phối hợp, hỗ trợ Thành phố triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, đặc biệt trong hỗ trợ cung cấp thiết bị tiên tiến phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và công tác xét nghiệm mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; là mệnh lệnh từ trái tim đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố cho biết, khối lượng công việc trong triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại thành phố thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính khi còn nhiều địa điểm có thông tin về hài cốt liệt sỹ. Thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp với các nhóm chuyên gia, nhà khoa học để phân tích, đối chiếu tài liệu lịch sử, thông tin nhân chứng, từ đó áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ triển khai hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo thành phố cam kết sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác huấn luyện, đào tạo nhân lực để sử dụng hiệu quả và phát huy tốt ứng dụng tiên tiến của các thiết bị trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ tại 18/18 nghĩa trang liệt sỹ, thu nhận và chuyển giao 7.104 mẫu sinh phẩm.

Tính đến hết ngày 12/11, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 1.022 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1.017 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng và 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Thường Tân.

Đặc biệt, ngày 14/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sỹ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong niềm xúc động, thành kính và sự tri ân sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân. Đây là kết quả có ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ và đồng bào cả nước./.

TP Hồ Chí Minh: Thắp hy vọng tìm lại danh tính liệt sỹ bằng giám định ADN Trong đợt 2 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh rà soát, vận động 6.927 thân nhân liệt sỹ tham gia; bố trí 3 tổ lưu động lấy mẫu tại nhà cho các trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, khó đi lại.