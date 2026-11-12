Khuyến cáo người dân không nghe theo dụ dỗ, môi giới đi làm việc ở nước ngoài

Chiều 12/11, tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do cơ quan chức năng Campuchia bàn giao.

Số công dân trên có hộ khẩu thường trú chủ yếu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ xuất cảnh sang Campuchia qua nhiều thời điểm và nhiều cửa khẩu khác nhau.

Qua xác minh ban đầu, các công dân sang Campuchia làm thuê và bị Tổng cục Di trú-Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh, lao động, cư trú của Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khai báo y tế, chăm sóc sức khoẻ và hoàn tất thủ tục pháp lý ban đầu.

Đáng chú ý, trong đợt tiếp nhận này, qua công tác sàng lọc, nắm tình hình và phối hợp đối ngoại, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tuấn Hoàn (sinh năm 1992, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), là đối tượng bị cơ quan Công an truy nã (ngày 01/6/2024) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã bàn giao số công dân nói trên cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ thông tin và bàn giao cho các địa phương theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Hoàng Văn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, trong quá trình kiểm tra đối chiếu thông tin, một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu được đơn vị bố trí nơi nghỉ ngơi tạm và hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi để sớm trở về với gia đình.

Trung tá Hoàng Văn Trường cũng khuyến cáo người dân khi qua lại biên giới để giao thương, thăm thân hoặc giải quyết công việc, cần phải làm thủ tục qua các cửa khẩu hoặc địa điểm được phép; sử dụng đầy đủ, chính xác các loại giấy tờ hợp lệ theo quy định. Bà con tuyệt đối không tự ý vượt biên qua đường mòn, lối mở hoặc sử dụng giấy tờ giả. Hành vi xuất nhập cảnh trái phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đặc biệt, người dân cần hết sức cảnh giác với bẫy “việc nhẹ, lương cao”; không tin, không nghe theo các lời dụ dỗ, môi giới đi làm việc ở nước ngoài khi không có hợp đồng lao động hợp pháp, tránh rơi vào các cơ sở lừa đảo trực tuyến, bị bóc lột sức lao động hoặc mua bán người... Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất./.

Tây Ninh tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả Theo thông tin ban đầu, phần lớn số công dân trên từng làm việc tại các khu lừa đảo trực tuyến ở các tỉnh của Campuchia; một số trường hợp sang Campuchia với mục đích tìm kiếm việc làm.