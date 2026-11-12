VietnamPlus đoạt giải Nhì Giải Báo chí Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2026

Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2026 đã được tổ chức tối 12/11, tại Hà Nội, nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục, đồng thời biểu dương những nhân vật tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết qua 9 mùa giải, Ban Tổ chức đã tiếp nhận gần 7.000 tác phẩm. Riêng năm 2026 có gần 800 tác phẩm tham dự; 64 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trao giải và 2 nhân vật tiêu biểu được tôn vinh.

Đằng sau những con số ấy là những chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa, biên giới; những cuộc gặp gỡ với thầy cô, học sinh, phụ huynh và công sức tìm hiểu, kiểm chứng, phản ánh thực tiễn của những người làm báo.

Các tác phẩm ghi lại những câu chuyện về nhà giáo kiên trì bám trường, bám lớp, học sinh nỗ lực vượt khó và những tập thể mạnh dạn đổi mới. Nhiều tác phẩm cũng phản ánh chênh lệch về điều kiện dạy và học, khó khăn trong đời sống nhà giáo, áp lực học đường và những vướng mắc khi triển khai chính sách.

Bộ trưởng nhấn mạnh chính sự hiện diện đồng thời của cả những điều tốt đẹp và những vấn đề còn trăn trở đã làm nên giá trị chân thực của báo chí về giáo dục; đồng thời, bày tỏ sự trân trọng những tác phẩm không chỉ biểu dương thành tựu, còn phát hiện bất cập, đặt câu hỏi xác đáng, đưa ra kiến nghị có cơ sở.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao Kỷ niệm chương và giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhất. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Báo chí đồng hành với giáo dục không có nghĩa là chỉ nói về những điều thuận lợi; đồng hành còn là dám chỉ ra những điều chưa tốt, bằng thông tin trung thực, thái độ khách quan và tinh thần xây dựng.

Những phản ánh như vậy giúp ngành Giáo dục nhìn rõ hơn thực tiễn, lắng nghe đầy đủ hơn tiếng nói của nhà giáo, người học và xã hội để điều chỉnh chính sách, đổi mới cách làm.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan báo chí giải thích rõ chính sách, theo sát việc thực hiện tại các nhà trường, phản ánh những thay đổi đối với người học, nhà giáo và kịp thời chỉ ra khó khăn cần tháo gỡ.

Bên cạnh đó, chú trọng các vấn đề có tác động lâu dài như công bằng trong tiếp cận giáo dục, trường học vùng biên giới, chất lượng giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Báo chí cũng cần tiếp tục phát hiện, lan tỏa những sáng kiến có thể nhân rộng, bảo đảm tính chính xác, công bằng và nhân văn khi đưa tin về giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động, minh bạch trong cung cấp thông tin, tăng cường đối thoại và tiếp thu các ý kiến phản biện có căn cứ. Phản ánh của báo chí là nguồn thông tin để cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả chính sách, nhận diện vướng mắc và kịp thời điều chỉnh việc tổ chức thực hiện.

Đề cập đến định hướng chuyển các giải báo chí chuyên ngành thành giải chuyên đề thuộc Giải Báo chí quốc gia theo Quy định số 217-QĐ/TW ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, đây là cơ hội để các tác phẩm báo chí xuất sắc về giáo dục được tôn vinh rộng rãi hơn, đồng thời phát huy những giá trị giải đã tạo dựng qua 9 mùa tổ chức.

Tại mùa giải năm 2026, qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 64 tác phẩm để trao thưởng, gồm 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.

Vinh danh hai nhân vật tiêu biểu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bốn tác phẩm giải Nhất gồm tác phẩm “Nghị quyết 71 và bước ngoặt chiến lược,” loại hình Báo in của nhóm tác giả Nguyễn Thị Đức Hạnh, Vũ Thành Hưng, Phó Đình Tuệ, Nguyễn Thị Nhung, Hà Ánh Ngọc, Lê Mạnh Tùng, Nguyễn Quốc Ngữ, Ngô Sỹ Điền (Báo Giáo dục và Thời đại);

Tác phẩm: “Diện mạo mới-Hành trình mới của ngành Giáo dục,” thể loại Báo điện tử của nhóm tác giả: Lê Tường Vân, Thiều Thị Thu Trang, Phạm Vũ Linh, Nguyễn Tuấn Anh (Báo Lao Động);

Series chương trình "Hành trình 20 năm trả lại giáo dục thực chất, học thật, thi thật," loại hình Phát thanh, tác giả Trần Bá Duy, Ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc (VOV2, VOV4)-Đài Tiếng nói Việt Nam;

Tác phẩm “Ươm mầm xanh Bản Đoòng,” thể loại Truyền hình, nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Toàn, Phạm Thị Diệu Minh, Trần Văn Tú, Đặng Thanh Sơn, Võ Minh Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Tú (Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị).

Hai nhân vật tiêu biểu được vinh danh trong khuôn khổ giải là thầy giáo Trần Thanh Hà, nhân vật trong tác phẩm "Lớp học tiếng Việt dưới chân núi Cà Đam” (Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi); thầy giáo Hoàng Văn Sáu, nhân vật trong tác phẩm "Ươm mầm xanh Bản Đoòng" (Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị).

Đại diện nhóm tác giả của TTXVN nhận giải Khuyến khích với tác phẩm "Kết luận 81 của Bộ Chính trị: Hiện thực hóa khát vọng "con chữ" nơi biên viễn". (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam có 2 tác phẩm đoạt giải. Trong đó, tác phẩm “Từ quyết sách đột phá của Đảng, mở trang sử mới cho giáo dục vùng biên” của nhóm tác giả: Phạm Thị Mai, Nguyễn Hoài Nam, Võ Hoàng Long (Báo Điện tử VietnamPlus) đoạt giải Nhì; tác phẩm “Kết luận 81 của Bộ Chính trị: Hiện thực hóa khát vọng 'con chữ' nơi biên viễn” của nhóm tác giả: Khiếu Thị Tư, Trần Văn Hoàng, Nguyễn Đình Nam, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thanh Hóa (đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc) đoạt giải Khuyến khích./.

Báo VietnamPlus giành giải B Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc Thông tấn xã Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp tích cực vào thành công chung của Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc" khi giành 2 giải B và 1 giải C.