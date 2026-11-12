Đưa thông tin Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế

Gần 30 năm đến Việt Nam, hầu như năm nào cũng có một chuyến đi, ông Toshiro Nishizawa, Nghiên cứu viên cao cấp, Trường Chính sách công sau đại học, Đại học Tokyo (Nhật Bản), luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những chuyển động của đất nước mà ông gắn bó.

Từ năm ngoái, mối quan tâm ấy có thêm một điểm hẹn thường ngày, đó là các website tin tức tiếng Anh và tiếng Nhật của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).

Ông chia sẻ: “Kể từ đó, tôi có thói quen truy cập các trang này mỗi sáng để cập nhật những diễn biến mới nhất tại Việt Nam.”

Từ việc tìm kiếm nguồn tin phục vụ nghiên cứu đến thói quen đọc báo mỗi sáng, câu chuyện của ông Nishizawa cho thấy một cách thức thiết thực mà thông tin đối ngoại TTXVN đến với công chúng nước ngoài: đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tạo dựng niềm tin và giúp độc giả hiểu Việt Nam từ chính góc nhìn Việt Nam.

Tìm nguồn tin từ đất nước mình nghiên cứu

Công việc nghiên cứu, trong đó có nghiên cứu về Việt Nam, đặt ra cho ông Nishizawa nhu cầu thường xuyên cập nhật tình hình kinh tế, xã hội cũng như quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Những chuyến đi giúp ông trực tiếp quan sát sự thay đổi của Việt Nam, còn việc theo dõi tin tức giúp nối tiếp sự quan sát ấy giữa các lần trở lại.

Với mong muốn tiếp cận thông tin chính thống từ Việt Nam, ông chủ động tìm kiếm các website tin tức bằng tiếng Anh. Trong quá trình đó, năm ngoái, ông biết đến các website tiếng Anh và tiếng Nhật của TTXVN. Việc tìm thấy cả nguồn tin bằng tiếng mẹ đẻ mang lại thêm sự thuận tiện cho độc giả Nhật Bản này.

Ấn tượng đầu tiên của ông đến từ cách tổ chức thông tin khoa học và thiết kế chuyên nghiệp. Bố cục rõ ràng giúp người đọc dễ dàng tìm thấy nội dung cần thiết; giao diện thân thiện và khả năng tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ tạo sự thuận lợi trong quá trình sử dụng.

Ông cho biết những đặc điểm ấy khiến mình ngạc nhiên, đồng thời để lại ấn tượng tích cực về bước tiến của báo chí Việt Nam, đặc biệt là những nỗ lực của TTXVN. Trải nghiệm trên các trang tin cũng gợi cho ông cảm nhận về việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

Tuy nhiên, điều khiến ông tiếp tục tìm đọc là chất lượng nội dung. Khi được hỏi về thế mạnh của các website, ông nhấn mạnh tính chính xác, độ tin cậy, cách trình bày dễ hiểu, phạm vi thông tin rộng và khả năng cập nhật kịp thời.

Đối với một người cần theo dõi Việt Nam thường xuyên để phục vụ nghiên cứu, những yếu tố ấy có ý nghĩa cụ thể.

Nguồn tin cần giúp ông nắm bắt diễn biến mới, đồng thời cung cấp thông tin rõ ràng để hiểu vấn đề trong bối cảnh của Việt Nam. Từ một địa chỉ được phát hiện khi tra cứu, các website của TTXVN dần trở thành một phần trong thói quen cập nhật thông tin của ông.

Hiểu những chuyển động từ góc nhìn Việt Nam

Trong dòng tin mỗi sáng, ông Nishizawa đặc biệt quan tâm đến hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục và giao lưu nhân dân, cũng như các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Đây là những nội dung gắn với mối quan tâm nghiên cứu của ông, đồng thời giúp ông theo dõi sự phát triển của quan hệ song phương qua từng hoạt động cụ thể. Bên cạnh đó, các bài viết về kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại và đời sống thường nhật cung cấp thêm những lát cắt về Việt Nam ngày nay. Ông đánh giá: “Các trang web này giúp tôi tiếp cận thông tin về Việt Nam dễ dàng hơn và quan trọng hơn là hiểu được góc nhìn của Việt Nam.”

Chia sẻ của nhà nghiên cứu Nishizawa cho thấy việc đưa thông tin trực tiếp từ Việt Nam đến độc giả nước ngoài có ý nghĩa lớn trong việc kết nối Việt Nam với thế giới, giúp độc giả nước ngoài nắm bắt được những vấn đề đang được quan tâm, các định hướng, các chuyển động tại Việt Nam cũng như quan điểm của Việt Nam đối với các diễn biến trong nước và quốc tế.

Với người đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam như ông Nishizawa, nguồn tin ấy bổ sung cho trải nghiệm thực tế, giúp sự hiểu biết tiếp tục được cập nhật. Với những độc giả ít có cơ hội đến Việt Nam, các trang tin có thể trở thành điểm tiếp cận ban đầu để tìm hiểu đất nước và con người Việt Nam.

Trong quá trình đó, ngôn ngữ giữ vai trò cầu nối. Ông Nishizawa đánh giá việc có cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật là một thế mạnh quan trọng đối với độc giả nước ngoài. Khả năng đọc tin bằng ngôn ngữ quen thuộc, cùng cách diễn đạt dễ hiểu, giúp giảm trở ngại khi tiếp cận những vấn đề của một quốc gia khác.

Hiệu quả thông tin đối ngoại vì thế được hình thành từ cả nội dung lẫn cách chuyển tải. Một thông tin hữu ích cần đến được với người đọc, được hiểu đúng và đặt trong bối cảnh đủ rõ để họ có thể tiếp tục tìm hiểu, đối chiếu và hình thành nhận định.

Theo ông Nishizawa, TTXVN đóng vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin chính thống của Việt Nam đến công chúng trên toàn thế giới. Các website bằng tiếng nước ngoài giúp độc giả quốc tế hiểu sâu sắc hơn về Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước năng động, phát triển nhanh và tích cực tham gia vào đời sống quốc tế.

Gần ba thập niên đi lại và tìm hiểu Việt Nam không làm giảm nhu cầu cập nhật của nhà nghiên cứu Nhật Bản. Sự gắn bó lâu dài khiến ông tiếp tục tìm kiếm những nguồn tin giúp theo sát một đất nước đang thay đổi. Nhà nghiên cứu Nishizawa khẳng định: “Đối với cá nhân tôi, đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, không thể thiếu mỗi khi muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam.”

Từ một lần tìm kiếm đến thói quen đọc báo mỗi sáng, sự lựa chọn của ông Nishizawa là một minh chứng cụ thể cho giá trị của thông tin đối ngoại. Qua từng bản tin được độc giả nước ngoài tìm đọc và tin cậy, TTXVN góp phần đưa tiếng nói Việt Nam đến với thế giới, bồi đắp sự hiểu biết và duy trì những mối gắn kết với Việt Nam./.

TTXVN nâng cao kỹ năng phóng viên, biên tập viên về thông tin đối ngoại Sáng 21/8/2026, Ban Chỉ đạo 35 - Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Toạ đàm "Những nội dung cốt lõi của ngoại giao Việt Nam và cách thức xử lý các vấn đề nóng trong lĩnh vực ngoại giao đối ngoại."