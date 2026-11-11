Báo VietnamPlus giành giải B Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc

Loạt bài “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Cao Thị Thùy Giang, Báo điện tử VietnamPlus đã giành giải B Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

Lễ tổng kết và trao thưởng được Ban Thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tối nay, 11/11, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ trao giải, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết sau 16 mùa Giải được tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 17 năm 2025 - 2026 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng với 2.767 tác phẩm tham dự.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước; nhiều tuyến bài đã tập trung khai thác về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; trong đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chỉ đạo, Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn 90 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí để trao 4 Giải A, 15 Giải B, 29 Giải C và 42 Giải Khuyến khích.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải A Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Cùng với hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, Thông tấn xã Việt Nam là một trong những cơ quan báo chí có nhiều đóng góp tích cực vào thành công chung của Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc lần thứ 17.

Trong đó, loạt 4 bài: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng: Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Cao Thị Thùy Giang đăng trên Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) đã giành giải B.

Tác phẩm phản ánh những dấu ấn nổi bật của hành trình đổi mới, nhận diện những yêu cầu đặt ra trong chặng đường phát triển mới của đất nước; đồng thời làm rõ cách những chủ trương, quyết sách lớn được cụ thể hóa trong thực tiễn. Loạt bài cũng góp phần khắc họa một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, với khát vọng phát triển, niềm tin và quyết tâm biến những định hướng lớn thành những kết quả cụ thể, vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và không ngừng nâng tầm vị thế quốc gia.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả nhận giải B Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Thông tấn xã Việt Nam còn ghi dấu ấn tại mùa Giải lần thứ XVII với giải B được trao cho phóng sự ảnh: Lễ hội vật cầu nước Làng Vân - Bản sắc độc đáo vùng Kinh Bắc của tác giả Nguyễn Khánh Hoà đăng và giải C được trao cho Loạt 3 bài: "Dân vận khéo 1 + 10" - Cách làm sáng tạo, việc khó hóa dễ của nhóm tác giả Mạnh Khánh, Thế Duyệt, Lê Vũ Hà đăng trên Báo điện tử VietnamPlus.

Những tác phẩm đạt giải được đánh giá là ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy sức mạnh đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mùa giải “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 17 năm 2026 sẽ khép lại hành trình của một giải báo chí do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức. Thực hiện Quy định số 217 ngày 28/8/2026 của Ban Bí thư về “công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản”; công văn số 1332 ngày 03/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2027, Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành một hạng mục của Giải báo chí Quốc gia.

Dù không còn là một giải báo chí độc lập, song đề tài về “sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” sẽ tiếp tục mở ra không gian sáng tạo để những người làm báo cả nước với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và ngọn lửa đam mê sẽ tiếp tục sát cánh cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp. Mỗi tác phẩm báo chí sẽ là một cầu nối vững chắc, góp phần củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, tạo nền móng vững chắc để đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của dân tộc./.

4 tác phẩm đạt giải A Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc: Tác phẩm: Loạt 3 bài: Chuyện người gieo mầm tiếng Việt; Tác giả: Phạm Thị Thuận; Đăng trên Báo Thế giới và Việt Nam. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Sức mạnh từ mái nhà chung; Nhóm tác giả: Trịnh Thị Tú Uyên, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Thị Nga, Đinh Tấn Thành, Đặng Thị Hạnh, Ngô Quang Hùng; Đăng trên Báo điện tử Đại đoàn kết. Tác phẩm: Gọi tên những vì sao đất nước; Nhóm tác giả: Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Duy Quyền, Trần Đức Hưng, Hà Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Bích Ngọc; Cơ quan báo chí: Kênh VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tác phẩm: Tọa đàm: Chung một cội nguồn; Nhóm tác giả: Đỗ Thành Tuyên, Chu Thị Phương Thảo, Nguyễn Thu Giang, Thục Thanh Thủy, Nguyễn Thị Điểm, Trần Văn Toản, Dương Thuỳ Linh.

Toàn cảnh Giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XVII Giải thưởng năm nay vinh danh 90 tác phẩm, trong đó có 4 Giải A, 15 Giải B, 29 Giải C và 42 Giải Khuyến khích. Trong đó Thông tấn xã Việt Nam giành 2 Giải B, 1 Giải C.