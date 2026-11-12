Đà Nẵng: Thu giữ 4 vật thể nghi là đầu đạn sau vụ nổ khiến một người tử vong

Tối 12/11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) Hoàng Châu Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận, phối hợp với các cơ quan chức năng vận chuyển vật liệu nổ thu hồi tại nơi xảy ra vụ nổ vào sáng cùng ngày về hầm tập kết theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân vụ nổ; chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Núi Thành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm, các cơ quan chức năng thu giữ 4 vật thể bằng sắt, nghi vấn là đầu đạn 105mm tồn đọng sau chiến tranh.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 ngày 12/11, tại nhà ông Dương Dẫn (sinh năm 1968, làm nghề tìm kiếm phế liệu) tại tổ 13, thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng xảy ra một tiếng nổ lớn.

Tiếp nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với Công an xã xuống hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện ông Dương Dẫn đã tử vong tại khu vực mép tường, phía đường đi bên cạnh nhà. Mái tôn nhà bị giật bung, nhiều vật dụng bên trong bị đổ vỡ, một mảng tường của nhà dân liền kề bị khoét thủng, đường kính khoảng hơn 1m.

Ủy ban Nhân dân xã Núi Thành giao Ban Chỉ huy Quân sự xã lập tờ trình đề nghị cơ quan chức năng phối hợp xử lý số vật liệu nổ thu giữ theo Công văn số 4650/BCH-HCKT ngày 6/8/2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn công tác tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ./.

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