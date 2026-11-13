Quảng Ninh thu hẹp khoảng cách số, mở rộng phát triển ở vùng dân tộc thiểu số

Xác định chuyển đổi số và phát triển khoa học-công nghệ là động lực đột phá để phát triển kinh tế-xã hội, các địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, đặc biệt là các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang triển khai đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Qua đó, Quảng Ninh đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng cao, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng La và Ba Chẽ, công tác quán triệt và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được các cấp ủy, chính quyền thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo.

Các địa phương không chỉ lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội như Zalo OA, Fanpage, Cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ để tuyên truyền.

Đặc biệt, phong trào "Bình dân học vụ số" và các đợt cao điểm phổ cập kỹ năng số đã phát huy vai trò nòng cốt của các tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn.

Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người," lực lượng này trực tiếp hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, chữ ký số cá nhân, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt.

Nhờ đó, nhận thức và kỹ năng số của người dân vùng cao đã có những chuyển biến rõ rệt, từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số trong sinh hoạt và sản xuất hằng ngày.

Xác định dữ liệu là cốt lõi của chính quyền số, các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tập trung làm sạch và đồng bộ hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ứng dụng “Sổ tay Đảng viên điện tử”. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng La Phạm Thị Thu Hằng cho hay công tác số hóa đạt nhiều kết quả nổi bật khi địa phương đã hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên thuộc phạm vi quản lý, 100% chi bộ sinh hoạt định kỳ toàn trình trên ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử." Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử và học bạ số đạt 100%.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ba Chẽ Bùi Văn Lưu, xã đã duy trì hiệu quả hạ tầng mạng LAN/WAN ổn định, 16/16 thôn đều có sóng di động, tỷ lệ phủ sóng đạt 99%. Công tác cập nhật dữ liệu đất đai (đợt 2) với hơn 32.000 thửa đất được chuẩn hóa và 100% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử "đúng, đủ, sạch, sống" đã tạo nền tảng quan trọng trong công tác quản lý và phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, các mô hình như phòng học STEM tại các trường học, hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử hay ứng dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính đang được đẩy mạnh; góp phần thúc đẩy kinh tế số nông thôn phát triển.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể: 100% hồ sơ, thủ tục hành chính đủ điều kiện được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98% đến 99%; 100% phí, lệ phí được thanh toán qua hình thức điện tử không dùng tiền mặt.

Việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số đã giúp các địa phương khắc phục kịp thời những khó khăn về hạ tầng, nhân lực kiêm nhiệm và kỹ năng số của một bộ phận người dân.

Thời gian tới, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Quảng Ninh tiếp tục duy trì kỷ luật thực thi theo nguyên tắc "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), gắn kết quả chuyển đổi số với đánh giá thi đua hằng năm.

Đồng thời, các địa phương tiếp tục kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn về đất đai, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho các thôn, bản; phấn đấu đưa chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thấm sâu vào đời sống đồng bào các dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trên địa bàn thành phố./.

Hội thảo "Khoảng cách số và Năng lực AI": Giải pháp để thu hẹp bất bình đẳng số Nhằm thảo luận về thách thức và cơ hội do công nghệ mang lại, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo quốc tế "Khoảng cách số và Năng lực AI".