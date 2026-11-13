Sơn La phổ cập kỹ năng số giúp người dân chủ động sinh kế

Ủy ban Nhân dân phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La vừa tổ chức chuỗi tập huấn chuyển đổi số cho Tổ công nghệ cộng đồng và các cơ sở kinh tế trên địa bàn.

Hoạt động bồi dưỡng kỹ năng này là giải pháp thiết thực giúp người dân thay đổi nhận thức, nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ xã hội và tự chủ sinh kế để thoát nghèo đa chiều.

Tại hội nghị dành cho lực lượng nòng cốt, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho 100% thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Lực lượng này có trách nhiệm bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng yếu thế, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và nền tảng VNeID. Kết thúc đợt tập huấn, toàn bộ học viên đã nắm vững thao tác thực hành, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng.

Việc từng bước hình thành thói quen sử dụng nền tảng số giúp người nghèo giải quyết trực tiếp chiều thiếu hụt về thông tin, bảo đảm quyền lợi tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội một cách bình đẳng và nhanh chóng.

Song song đó, lớp bồi dưỡng kỹ năng số dành cho gần 100 đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cũng được triển khai dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia viễn thông.

Nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên, các hộ sản xuất được đào tạo chuyển đổi mô hình kinh doanh thông qua việc ứng dụng hóa đơn điện tử, thanh toán mã QR và đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Theo ghi nhận ngay sau khóa học, hơn 85% cơ sở kinh doanh tham gia đã thiết lập thành công tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt và bắt đầu xây dựng kênh bán hàng trực tuyến.

Việc đưa công nghệ số vào tận cơ sở đóng vai trò như một hình thức bồi dưỡng kỹ năng nghề hiện đại. Khả năng làm chủ công nghệ không chỉ giúp các hộ gia đình tăng thu nhập bề nổi mà còn thay đổi triệt để tư duy sản xuất manh mún, kiến tạo sinh kế vững chắc và hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo đa chiều bao trùm tại địa phương./.