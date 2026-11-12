VKAISS 2026 kết nối toàn diện tiềm năng hợp tác bán dẫn giữa Việt Nam-Hàn Quốc

Theo Quyết định số 1018/QĐ-TTg và Quyết định số 1017/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 100 doanh nghiệp thiết kế chip, một nhà máy chế tạo chip quy mô nhỏ, 10 nhà máy đóng gói, kiểm thử, doanh thu ngành vượt 25 tỷ USD/năm và đào tạo 50.000 nhân lực bán dẫn trình độ đại học trở lên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Việt Nam cần phát triển năng lực trong nước, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với thế mạnh về công nghệ, năng lực sản xuất và mạng lưới doanh nghiệp bán dẫn quốc tế, Hàn Quốc là đối tác quan trọng trong quá trình này.

Trong bối cảnh đó, chiều 12/11 tại Hà Nội, Hội nghị AI-Bán dẫn Việt Nam Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026) đã được tổ chức. Sự kiện do Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ), Tập đoàn FPT, Hiệp hội AI - Bán dẫn Fabless Hàn Quốc (KAISA) và Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn VINASA phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Với chủ đề "ONE VISION - NEW HORIZONS" (Chung tầm nhìn - Mở chân trời mới), Hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tám thỏa thuận mở rộng hợp tác công nghệ và chuỗi cung ứng

Tại hội nghị, doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo Việt Nam-Hàn Quốc trao 8 biên bản ghi nhớ, thoả thuận (MOU) tập trung vào ba nhóm nội dung: kết nối doanh nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn; phát triển công nghệ; đào tạo nhân lực. Các thỏa thuận hướng tới phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Tại hội nghị, doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo Việt Nam-Hàn Quốc trao 8 biên bản ghi nhớ, thoả thuận. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh AI và bán dẫn là hai lĩnh vực có mối quan hệ bổ trợ, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia. Theo Thứ trưởng, mục tiêu của Việt Nam không chỉ dừng ở thu hút đầu tư mà còn là từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng nêu ba định hướng hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc: chuyển từ hợp tác đầu tư, sản xuất sang cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm; lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trụ cột lâu dài; cùng xây dựng hệ sinh thái AI - bán dẫn mở, an toàn và tin cậy.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thứ trưởng đồng thời đề nghị các cơ quan, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, dự án có mục tiêu và lộ trình rõ ràng, đồng thời tăng cường phối hợp theo dõi việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết.

Đại diện Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Quốc gia Hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và thương mại hóa chip chuyên dụng. Trong đó, ông đề xuất thúc đẩy mô hình hợp tác "ba nhà" - Nhà nước kiến tạo, nhà trường là trung tâm, doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu và thương mại hóa chip chuyên dụng.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ: "Một thỏa thuận được ký kết mới là điểm khởi đầu. Điều quyết định nằm ở việc các bên xác định nội dung ưu tiên, phân công đầu mối và duy trì tiến độ thực hiện."

Theo ông Phương, hiệu quả hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc cần được thể hiện qua những kết quả cụ thể như các chương trình nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn và phát triển sản phẩm có khả năng đưa vào ứng dụng. FPT đang từng bước phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế chip, vận hành thử nghiệm nhà máy đóng gói, kiểm thử bán dẫn tại Bắc Ninh và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực.

Ông Kim Kyung Ho - Chủ tịch KAISA phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh đó, ông Kim Kyung Ho - Chủ tịch KAISA nhấn mạnh sự kết hợp giữa công nghệ, năng lực công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc với nguồn nhân lực tài năng và thị trường đang phát triển của Việt Nam sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Ông đồng thời bày tỏ kỳ vọng VKAISS sẽ phát triển thành nền tảng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực AI - bán dẫn.

Kết nối đào tạo, doanh nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn

Bên cạnh hoạt động ký kết hợp tác, VKAISS 2026 tổ chức các phiên nội dung về phát triển nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng AI - bán dẫn và gần 100 phiên kết nối kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong phiên sáng, "Diễn đàn phát triển nhân lực AI - bán dẫn" tập trung trao đổi về nhu cầu nhân lực, định hướng đào tạo và mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục. Diễn đàn có sự tham gia của 4 đại diện với 4 chủ đề.

Trong phiên chiều, "Hội nghị cấp cao AI - bán dẫn" tập trung vào những điều kiện cần thiết để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Tại Tọa đàm cấp cao với chủ đề "Mô hình hợp tác và định hình cụm công nghiệp bán dẫn song phương Việt Nam - Hàn Quốc," đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ hai nước trao đổi về những khó khăn, điều kiện và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường bán dẫn. Các nội dung gồm quá trình chuyển từ thiết kế chip sang phát triển sản phẩm thương mại, yêu cầu về năng lực và tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng, cũng như cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đối tác quốc tế.

Thông qua các thỏa thuận hợp tác, hoạt động đào tạo và kết nối doanh nghiệp, VKAISS 2026 mở rộng cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực AI và bán dẫn, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước phát triển công nghệ, nâng cao năng lực và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Chuyên gia đề xuất mô hình ba lớp phát triển ngành bán dẫn Việt Nam Việt Nam cần tận dụng đội ngũ các chuyên gia nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, và sản xuất chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn.