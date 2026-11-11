Top 10 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và AI

Ngày 11/11, Viện Phát triển quản lý quốc tế (IMD) của Thụy Sĩ công bố Bảng xếp hạng Kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới năm 2026 cho thấy Mỹ dẫn đầu về năng lực cạnh tranh số và trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu năm 2026, tiếp theo là Singapore, Hà Lan và Đan Mạch. Trung Quốc đứng thứ 7, Hàn Quốc đứng thứ 10, trong khi Nhật Bản xếp thứ 19.

IMD đánh giá 70 nền kinh tế dựa trên 88 tiêu chí: 51 số liệu thống kê chính xác và 37 chỉ số từ Khảo sát ý kiến điều hành.

Dữ liệu được nhóm thành 5 yếu tố: Quản trị, Công nghệ và Cơ sở hạ tầng, Hiệu quả, Phát triển nguồn nhân lực và Giá trị.

Kết quả đánh giá cho thấy Mỹ đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể phần lớn nhờ vào sức mạnh của hệ sinh thái công nghệ (đầu tư, đổi mới và nghiên cứu) và năng lực thương mại.

Trung Quốc (xếp thứ 7 chung cuộc) thể hiện sức mạnh công nghệ được phát triển thông qua ý chí chính trị mạnh mẽ, các hoạt động hiệu quả và sự linh hoạt. Nước này cũng đứng đầu về Hiệu quả và đứng thứ hai về Công nghệ và Cơ sở hạ tầng.

Các nền kinh tế châu Âu trong top 10 đi theo mô hình ngược lại so với Trung Quốc, phản ánh cách tiếp cận của châu Âu tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng, sự công bằng và an toàn.

Hà Lan (thứ 3), Đan Mạch (thứ 4), Thụy Điển (thứ 6) và Phần Lan (thứ 8) đều nằm trong top 10 toàn cầu về yếu tố Quản trị, trong khi Thụy Sĩ (thứ 9) đứng ngay ngoài top 10 ở vị trí thứ 13. Cùng nhau, các nước này tạo thành nhóm dẫn đầu về yếu tố phụ Quản trị kỹ thuật số & AI, với Phần Lan đứng đầu, Hà Lan thứ 2, Đan Mạch thứ 3 và Thụy Điển thứ 4.

Các nền kinh tế châu Âu có nguyên tắc rằng các hệ thống AI nên được phân loại theo rủi ro, đánh giá trước khi triển khai, và phải minh bạch và có trách nhiệm giải trình với những người bị ảnh hưởng.

Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU), hiện đang được triển khai theo từng giai đoạn, là biểu hiện phát triển nhất của mô hình này và có khả năng ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn vượt ra ngoài lục địa châu Âu. Dữ liệu cho thấy cách tiếp cận này xây dựng niềm tin của công chúng./.

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