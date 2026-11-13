Thời tiết ngày 13/11: Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 18 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/11, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa giảm. Trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía Bắc có nơi dưới 28 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Tại Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong khoảng 3 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Hôm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Tam Trà (TP. Đà Nẵng) 219,4mm; Bà Cung (Quảng Ngãi) 211,6mm; Sơn Long (Đắk Lắk) 202,2mm; An Quang (Gia Lai) 179,1mm; Trung tâm Phú Đa (thành phố Huế) 72,2mm và Đại Lãnh (Khánh Hòa) 63,4mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất khi tiếp tục có mưa.

Theo dự báo, trong khoảng 3 giờ tới, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai có lượng mưa phổ biến từ 1-5mm, có nơi trên 10mm; Khánh Hòa từ 5-10mm, có nơi trên 20mm; Đắk Lắk từ 5-15mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương từ Huế đến Khánh Hòa.

Cụ thể: Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, P. Phú Bài, Phú Lộc (thành phố Huế); thành phố Đà Nẵng (Phú Ninh, Tam Mỹ…); Quảng Ngãi (Ba Tơ, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Thiện Tín…); Gia Lai (Ân Hảo, An Hòa, Canh Liên, Canh Vinh…); Đắk Lắk (Phú Hòa 2, Tây Sơn, Tuy An Tây, Vân Hòa…); Khánh Hòa (Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Cam An, Công Hải, Đại Lãnh, Đông Khánh Sơn, phường Ba Ngòi, Tây Ninh Hòa, Tu Bông, Vạn Thắng).

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua sông, suối, khu vực ngầm tràn và sườn dốc khi mưa lớn; kịp thời di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu bất thường.

Trên biển, hiện nay (13/11), ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh.

Theo dự báo, ngày và đêm 13/11, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Triều cường tại Trung Bộ, Nam Bộ có thể gây ngập vùng trũng thấp Mực nước tại Sơn Trà và Vũng Tàu dự báo duy trì ở mức cao trong đêm 12/11 và ngày 13/11, kết hợp gió mùa làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực thấp trũng ven biển, ven sông.