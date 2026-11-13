Nghệ An đào tạo dạy nghề cho gần 9.000 người lao động dân tộc thiểu số

Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Nghệ An đã hỗ trợ, đào tạo gần 9.000 người dân tộc thiểu số, người kinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Thông qua dự án, các ban ngành của tỉnh đã tuyên truyền, tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 30.000 lượt người. Chỉnh sửa 9 bộ chương trình đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp. Tổ chức 12 đoàn hướng nghiệp gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp cho 600 học sinh. Hỗ trợ lao động học nghề, ngoại ngữ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho 47 lao động; tổ chức các phiên giao dịch việc làm; tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

Chương trình đã góp phần nâng tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền.

Theo Kế hoạch, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tuyển sinh đào tạo nghề cho 255.500 lao động nông thôn, trong đó có 38.000 lao động dân tộc thiểu số. Tỉnh đồng thời phấn đấu tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau tốt nghiệp bình quân đạt 82% trong giai đoạn này.

Có thể khẳng định, các chủ trương, chính sách chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói chung, Tiểu dự án 3 của Dự án 5 nói riêng được triển khai trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học nghề cho lao động người dân tộc thiểu số, người nghèo, người cận nghèo sinh sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các nhóm khó khăn đặc thù, dễ tổn thương, nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn gặp nhiều khó khăn và lao động nữ... góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào miền núi./.

Nghệ An tập trung đôn đốc, gỡ vướng mắc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Tính đến ngày 8/10/2026, tổng kế hoạch vốn kéo dài của 3 Chương trình đã giải ngân là 243.853 triệu đồng, đạt 33,39% kế hoạch, thấp hơn so với tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh là 70,90%.