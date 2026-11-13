Quảng Trị: Sạt lở khiến đường đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn

Sáng 13/11, Ủy ban Nhân dân xã La Lay, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tại Km9+400 trên tuyến Quốc lộ 15D khiến đường giao thông đi Cửa khẩu quốc tế La Lay bị ách tắc hoàn toàn.

Cụ thể, vị trí sạt lở kéo dài khoảng 50m, với khối lượng hơn 2.000m3 đất đá từ taluy dương đổ xuống, chắn toàn bộ mặt đường.

Theo ghi nhận tại hiện trường, một mảng lớn đất đá trên sườn núi bị sạt xuống, nhiều khối đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang, chồng chất giữa lòng đường. Đất đá vụn văng ra xung quanh, phủ kín mặt đường tại vị trí sạt lở, trong đó nhiều tảng đá lớn đè lên hệ thống hộ lan bằng kim loại ven đường khiến một số đoạn bị biến dạng, cong vênh.

Khu vực sạt lở nằm trên đoạn đường đèo quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại là sườn dốc. Khối lượng đất đá lớn chắn ngang tuyến đường khiến việc lưu thông qua khu vực bị tê liệt hoàn toàn. Ngoài ra, tại khu vực này, sương mù bao phủ khiến tầm nhìn tại bị hạn chế.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương huy động lực lượng tổ chức chốt chặn tại hai đầu điểm sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời, liên hệ với lực lượng quản lý đường bộ để triển khai phương án xử lý, thu dọn đất đá, khắc phục điểm sạt lở nhằm sớm khôi phục giao thông.

Theo Ủy ban Nhân dân xã La Lay, trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn, đặc biệt tại những vị trí có đất đá chưa ổn định trên sườn núi. Chính quyền khuyến cáo người dân và các phương tiện không tự ý đi vào khu vực sạt lở, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp triển khai biện pháp khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và sớm đảm bảo lưu thông./.

Quảng Trị tạm thời thông tuyến Quốc lộ 9C sau nhiều ngày bị sạt lở Do ảnh hưởng của mưa lớn, hơn 10.000 m3 đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.