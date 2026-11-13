Công nghệ nâng tầm cà phê OCOP Việt: Bí quyết để giữ hương vị địa phương

Từ những vùng nguyên liệu trong nước, cà phê OCOP mang theo hương vị và dấu ấn của từng địa phương. Giữ được nét riêng ấy, đồng thời duy trì chất lượng qua mỗi sản phẩm là điều người làm nghề luôn hướng tới. Trong hành trình nâng giá trị cà phê Việt, câu chuyện đổi mới công nghệ cũng bắt đầu từ nhu cầu của chính những cơ sở sản xuất./.

Minh Hiếu