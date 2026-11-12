Mỹ: Sập tòa nhà ở New York gây thương vong

Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong vụ sập một tòa nhà 3 tầng xảy ra ngày 11/11 gần công trường xây dựng tại thành phố New York (Mỹ).

Sở Cứu hỏa thành phố New York (FDNY) cho biết nhận được tin báo có người mắc kẹt sau khi tòa nhà đổ sập vào khoảng 16h ngày 11/11 (giờ địa phương) tại khu Flatbush, quận Brooklyn.

Một nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường, trong khi 4 người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và 6 người khác bị thương nhẹ.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lực lượng cứu hỏa đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà dường như được sử dụng làm nơi ở. Một số người đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong đó có một trẻ em được chuyển đi bằng cáng.

Nguyên nhân vụ sập nhà hiện chưa được xác định. Sở Xây dựng thành phố New York cho biết các thanh tra viên đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ, đồng thời kiểm tra mức độ an toàn kết cấu của những tòa nhà lân cận./.

Sập tòa nhà hơn 10 tầng đang xây dựng ở thủ đô Kenya Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảnh khắc tòa nhà đổ sập, tạo nên những đám bụi khổng lồ giữa khu vực thương mại và dân cư đông đúc ở Eastleigh.