Nổ nhà máy thép tại Thổ Nhĩ Kỳ, 16 người thiệt mạng

Ngày 9/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo giới chức nước này đã mở cuộc điều tra vụ nổ tại một nhà máy thép ở miền Tây, khiến 16 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Erdogan bày tỏ đau buồn trước thảm kịch, đồng thời khẳng định nguyên nhân, khả năng xảy ra sai sót và trách nhiệm của các bên liên quan sẽ được làm rõ.

Ông cho biết hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Thống đốc tỉnh Izmir Suleyman Elban, vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại nhà máy thép HABAS, cách thành phố cảng Izmir khoảng 60 km về phía Bắc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là một cần trục trên cao bị sập, rơi vào lò hồ quang điện công nghiệp đang được sử dụng trong quá trình đúc thép lỏng, gây ra vụ nổ. Lực lượng cứu hộ tiếp tục thu dọn giàn giáo và kết cấu bị sập. Những người bị ảnh hưởng trong vụ việc đều là công nhân nhà máy.

Vụ tai nạn cũng làm dấy lên lo ngại về an toàn lao động tại HABAS.

Theo báo Evrensel, ít nhất 11 công nhân đã thiệt mạng tại nhà máy này trong 10 năm qua. Tập đoàn HABAS, một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc./.

Nổ nhà máy thép ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thương vong và mắc kẹt Vụ nổ tại nhà máy thép Habas ở tỉnh Izmir đã khiến ít nhất 3 người chết, 14 người bị thương và 10 người mắc kẹt và lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân.