Thuyền chở người di cư trái phép gặp nạn ở Senegal, 21 người tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 21 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền gỗ chở người có ý định di cư trái phép gặp nạn ngoài khơi huyện Kébémer, miền Bắc Senegal.

Ngày 8/11, Bộ Nội vụ Senegal xác nhận số người thiệt mạng trên tính đến tối 7/11, đồng thời cho biết có 1 người may mắn sống sót.

Các lực lượng chức năng, trong đó có hiến binh và cứu hỏa, đang tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mất tích dọc bờ biển Lompoul, thuộc khu vực Potou Saradao và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Đa số nạn nhân được cho là đến từ hai xã Léona và Thiéppe thuộc vùng Louga, song danh tính và quê quán chính xác của các nạn nhân vẫn đang được xác minh. Một số người sống sót được cho là đã chạy trốn qua khu vực rừng phi lao ven biển sau khi thuyền gặp nạn.

Bộ Nội vụ Senegal bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch, đồng thời khẳng định chính phủ nước này sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia láng giềng để tiếp tục đấu tranh với các mạng lưới tổ chức đưa người di cư trái phép.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro nghiêm trọng của hoạt động di cư trái phép bằng đường biển tại Tây Phi, đặc biệt trên tuyến đường vượt Đại Tây Dương hướng tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha./.

Mauritania giải cứu 134 người di cư trên hành trình tới quần đảo Canary Những người di cư - gồm 118 nam, 14 nữ và 2 trẻ nhỏ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, được giải cứu hôm 31/10 ở vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Nouadhibou, Tây Bắc Mauritania.