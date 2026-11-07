Mỹ ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong 35 năm

Ngày 6/11 (theo giờ địa phương), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố số liệu cho biết nước này đã ghi nhận 5.182 ca mắc sởi từ đầu năm đến nay, mức cao nhất trong 35 năm qua.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, số ca mắc sởi trong năm nay đã vượt xa con số 2.289 ca được ghi nhận trong cả năm 2025 và là mức cao nhất kể từ năm 1991. Các cơ quan y tế cấp bang của Mỹ đã báo cáo ít nhất 8 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sởi, trong đó có trẻ nhỏ.



Bác sĩ Adam Ratner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, nhận định những trường hợp tử vong do sởi là “bi kịch” và hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng biện pháp tiêm chủng. Ông cảnh báo trẻ em sẽ là nhóm phải gánh chịu hậu quả từ những quyết định liên quan đến việc tiêm vaccine.



Bệnh sởi từng được tuyên bố loại trừ khỏi Mỹ vào năm 2000 nhờ chương trình tiêm chủng rộng rãi. Tuy nhiên, căn bệnh này đang tái bùng phát trong những năm gần đây trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng suy giảm và niềm tin của công chúng đối với các cơ quan y tế suy yếu.



Sởi là căn bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan cao, với các triệu chứng phổ biến gồm sốt, biểu hiện viêm đường hô hấp và phát ban. Trong một số trường hợp, bệnh có thể gây biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm não, dẫn đến di chứng lâu dài hoặc tử vong.



Trước khi vaccine ngừa sởi được phát triển vào đầu những năm 1960, căn bệnh này đã khiến hàng trăm trẻ em tử vong mỗi năm tại Mỹ. Hiện sởi vẫn là nguyên nhân gây tử vong cho hàng chục nghìn người trên thế giới./.

Mỹ ghi nhận 4.410 ca mắc sởi trên toàn quốc Ngày 16/10, Mỹ đã ghi nhận 4.410 ca mắc sởi trên toàn quốc tính đến ngày 15/10, tăng 330 ca so với một tuần trước đó, ảnh hưởng lớn đến hệ thống y tế nước này.