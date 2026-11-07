New Zealand bước vào ngày tổng tuyển cử giữa thời tiết mưa bão

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại dương, sáng 7/11, hơn 2.300 điểm bỏ phiếu trên khắp New Zealand đã đồng loạt mở cửa, bắt đầu ngày bỏ phiếu cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử Quốc hội năm 2026.

Cử tri đi bầu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi tại nhiều khu vực, khi mưa lớn và nguy cơ giông bão bao trùm phần lớn Đảo Bắc và một số địa phương thuộc Đảo Nam.

Ủy ban Bầu cử New Zealand cho biết, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 9 giờ sáng và sẽ đóng cửa lúc 19 giờ cùng ngày (giờ địa phương). Cử tri có thể đến bất kỳ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc để lựa chọn đại diện khu vực và đảng chính trị mà họ ủng hộ.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay ghi nhận số lượng cử tri bỏ phiếu sớm tăng đáng kể. Tính đến hết ngày 5/11, đã có gần 1,67 triệu phiếu bầu được phát ra, cao hơn khoảng 287.000 phiếu so với cùng thời điểm trong cuộc bầu cử năm 2023. Điều này cho thấy xu hướng bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức ngày càng phổ biến tại New Zealand.

Trong ngày bỏ phiếu, mọi hoạt động vận động tranh cử, quảng cáo chính trị và các hành vi có thể tác động đến lựa chọn của cử tri đều bị nghiêm cấm. Các đảng phái cũng phải hoàn tất việc tháo dỡ biển quảng cáo tranh cử trước nửa đêm 6/11.

Đáng chú ý, hoạt động bầu cử sáng nay diễn ra trong bối cảnh thời tiết xấu tại nhiều địa phương. Cơ quan Khí tượng New Zealand (MetService) đã ban hành cảnh báo nguy cơ giông bão nghiêm trọng trên phần lớn Đảo Bắc và khu vực phía Bắc của Đảo Nam.

Trong ngày 6/11, người dân đã được khuyến cáo theo dõi dự báo thời tiết và lựa chọn thời điểm phù hợp để đến các điểm bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử năm nay được đánh giá là một trong những cuộc cạnh tranh sít sao nhất tại New Zealand trong nhiều năm. Các cuộc thăm dò cuối chiến dịch cho thấy đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon và Công đảng đối lập do ông Chris Hipkins lãnh đạo gần như ngang sức.

Khả năng thành lập chính phủ có thể sẽ phụ thuộc vào kết quả của các đảng nhỏ, đặc biệt là đảng Cơ hội (Opportunity), cũng như số ghế thực tế mà hai khối chính trị giành được.

Theo kế hoạch, ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 19 giờ tối 7/11, Ủy ban Bầu cử New Zealand sẽ bắt đầu công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ, trước hết là các phiếu bầu sớm, sau đó cập nhật liên tục kết quả bỏ phiếu trong ngày. Cơ quan bầu cử dự kiến công bố phần lớn kết quả sơ bộ trong tối cùng ngày, qua đó có thể bước đầu xác định tương quan lực lượng trong Quốc hội khóa mới. Tuy nhiên, việc đảng nào có thể thành lập chính phủ còn phụ thuộc vào kết quả cuối cùng và khả năng đàm phán liên minh giữa các đảng.

Dự kiến, kết quả chính thức, bao gồm cả những phiếu bầu đặc biệt và phiếu từ nước ngoài, sẽ được công bố vào ngày 27/11./.

Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử, kết quả khó dự đoán Ngày 13/9, tại Thụy Điển, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử, bắt đầu lúc 8h theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h.