Hàn Quốc thông qua kế hoạch cơ bản cho dự án tàu ngầm hạt nhân Jang Bogo N

Ngày 6/11, một ủy ban thẩm định thuộc Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã thông qua kế hoạch cơ bản cho chương trình tàu ngầm hạt nhân Jang Bogo N, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực xây dựng năng lực tác chiến hải quân chiến lược theo thỏa thuận đạt được giữa Hàn Quốc và Mỹ.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong thông cáo công bố cùng ngày, DAPA cho biết cơ quan ra quyết định trực thuộc đã phê duyệt kế hoạch đối với dự án Jang Bogo N trong phiên họp thường kỳ. Dự án sẽ chính thức được khởi động vào năm 2027.



Hàn Quốc lần đầu công bố dự án Jang Bogo N vào tháng 5 vừa qua, với mục tiêu tự nghiên cứu, phát triển và đóng mới các tàu ngầm tấn công sử dụng động cơ đẩy hạt nhân nhưng mang vũ khí thông thường.

Theo lộ trình đề ra, chiếc tàu đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào giữa thập niên 2030 và được đưa vào biên chế sau cuối thập niên 2030. Dự án sẽ được triển khai theo hình thức đấu thầu rộng rãi và được miễn thủ tục nghiên cứu tính khả thi sơ bộ vốn thường được áp dụng đối với các chương trình mua sắm quốc phòng.

Việc miễn trừ này được đánh giá sẽ giúp Chính phủ Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng lực lượng tàu ngầm hạt nhân.



Liên quan đến hệ thống động lực, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến mua trực tiếp các lò phản ứng module nhỏ (SMR) để trang bị cho tàu. Hàn Quốc hiện đã nhận được sự chấp thuận của Mỹ đối với việc đóng tàu ngầm sử dụng nhiên liệu urani làm giàu mức thấp cao cấp (HALEU) với độ làm giàu dưới 20%.



Theo DAPA, dự án Jang Bogo N được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực tác chiến dưới biển của hệ thống tấn công phủ đầu “Kill Chain”, một trong ba trụ cột trong kiến trúc quốc phòng chiến lược của Hàn Quốc. Tổng ngân sách dành cho dự án hiện vẫn chưa được quyết định do các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét và thảo luận.



Cũng tại cuộc họp, ủy ban đã thông qua kế hoạch phát triển tên lửa chiến thuật đất đối đất KTSSM-I Block-II nhằm tăng cường năng lực đối phó pháo binh đối phương.

Phiên bản mới có tầm bắn xa hơn khoảng 30% so với biến thể Block-I trước đó, còn được gọi là Ure. KTSSM-I, thường được mệnh danh là “sát thủ pháo binh”, được thiết kế để nhanh chóng vô hiệu hóa các hệ thống pháo tầm xa của đối phương mà có khả năng đe dọa khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận. Chương trình này dự kiến triển khai trong giai đoạn 2028-2035 với tổng kinh phí khoảng 537 tỷ won (tương đương 395 triệu USD).



Bên cạnh đó, ủy ban cũng thông qua kế hoạch sản xuất quy mô lớn hệ thống vô tuyến chiến thuật đa băng tần, đa nhiệm vụ (TMMR) nhằm tăng cường năng lực mạng thông tin liên lạc quân sự.

Ngoài ra, cuộc họp còn thông qua các chương trình thay thế tàu tuần tra cảng và nâng cấp phương tiện mặt nước không người lái phục vụ nhiệm vụ rà phá thủy lôi./.

Mỹ và Hàn Quốc bàn sâu về năng lực hạt nhân và công nghiệp quốc phòng Bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về tàu ngầm hạt nhân, làm giàu urani, tái xử lý nhiên liệu và đóng tàu.