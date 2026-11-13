Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng ở UAE, 14 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 12/11, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Sheikh Khalifa bin Zayed ở khu vực Fujairah, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), khiến 14 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cảnh sát Fujairah xác nhận vụ việc liên quan đến 18 xe ôtô cùng 5 xe tải.

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân gây ra tai nạn là do một tài xế xe tải mất kiểm soát, va chạm với một chiếc xe khác rồi lao vào hàng loạt phương tiện đang dừng hoặc di chuyển chậm trên đường. Chiếc xe tải sau đó bốc cháy, ngọn lửa lan sang nhiều phương tiện khác.

Cảnh sát, xe cứu thương, đội cứu hộ cùng nhân viên phòng vệ dân sự đã lập tức có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy, sơ cứu người bị thương và đưa đến bệnh viện.

Trong số 30 người bị thương, 15 người đã xuất viện. Cảnh sát cho biết các nạn nhân tử vong bao gồm cả công dân UAE, trong khi danh tính một số nạn nhân khác vẫn đang được xác minh thông qua xét nghiệm ADN. Những người bị thương mang nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm UAE, Oman, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Jordan và Ai Cập.

Cảnh sát Fujairah nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông, chấp hành giới hạn tốc độ quy định và giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là khi đi vào các khu vực ùn tắc hoặc nơi phương tiện di chuyển chậm.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài tuần trước khi các quy định giao thông mới tại UAE có hiệu lực từ ngày 1/1. Theo đó, thời gian lái xe tối đa được quy định là 9 giờ trong mỗi chu kỳ 24 giờ.

Các biện pháp này nhằm giảm tình trạng mệt mỏi ở tài xế và cải thiện an toàn giao thông. Các quy định cũng nghiêm cấm lái xe khi sự mệt mỏi ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn, và có thể tác động đáng kể đến các tài xế chuyên nghiệp, trong đó có người lái xe tải hạng nặng.

Kể từ khi xung đột trong khu vực bùng phát, Fujairah đã trở thành một trung tâm vận tải và logistics ngày càng quan trọng, khi các công ty vận tải biển tìm kiếm những tuyến đường thay thế cho các lộ trình đi qua eo biển Hormuz.

Cảng biển tại đây - nằm trên vịnh Oman, bên ngoài eo biển Hormuz - đã trở thành cửa ngõ thiết yếu cho hàng hóa ra vào khu vực, dẫn đến sự gia tăng lưu lượng vận chuyển đường bộ. Điều này đã dẫn đến nhu cầu cao hơn đối với mạng lưới đường bộ kết nối Fujairah với các tiểu vương quốc khác và các quốc gia láng giềng./.

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