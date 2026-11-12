Đời sống

Australia giải cứu thiếu niên mất tích gần một tuần trong rừng

Theo cảnh sát, thiếu niên được xác định tên là William, mắc chứng tự kỷ, mất tích từ hôm 6/11 khi đi cắm trại cùng một người bạn gần Walhalla, cách thành phố Melbourne khoảng 185 km về phía Đông.

Hoàng Châu
Cảnh sát Australia. (Nguồn: TTXVN)
Cảnh sát Australia. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/11, lực lượng chức năng Australia đã tìm thấy thiếu niên 17 tuổi sống sót sau gần một tuần mất tích trong vùng rừng núi hẻo lánh ở miền Đông nước này.

Theo cảnh sát, thiếu niên được xác định tên là William, mắc chứng tự kỷ, mất tích từ hôm 6/11 khi đi cắm trại cùng một người bạn gần Walhalla, cách thành phố Melbourne khoảng 185 km về phía Đông.

Sau 6 ngày triển khai chiến dịch tìm kiếm với sự tham gia của hơn 100 nhân viên ứng cứu khẩn cấp và tình nguyện viên, tổ bay trực thăng cảnh sát đã tìm thấy William khi thiếu niên này đang nằm ngủ bên dòng suối giữa khu vực hoang vắng.

Theo cảnh sát, em có tinh thần tốt, sức khỏe nhìn chung ổn định và đã được đoàn tụ với mẹ trước khi tới bệnh viện để theo dõi sức khỏe.

Hôm 6/11, mẹ của William, bà Elizabeth, đã đưa con trai cùng người bạn tới khu vực này để cắm trại cuối tuần. William đi một quãng ngắn từ nơi cắm trại trở lại điểm xuống xe để lấy thêm đồ dùng, nhưng không quay về.

Cảnh sát cho biết sau khi lạc đường, William đã đi bộ nhiều ngày qua những đoạn địa hình rất dốc. Trong hai ngày cuối, em ở lại bên dòng suối, cách nơi cắm trại khoảng 2km, do địa hình dốc xung quanh khiến em không thể rời đi. May mắn thời tiết tại vùng núi này trong tuần qua khá ôn hòa và ít mưa.
Gia đình cho biết William mắc chứng tự kỷ cấp độ 2.

Theo tổ chức hỗ trợ người tự kỷ Autism360 tại Australia, người thuộc nhóm này cần được hỗ trợ đáng kể, có thể gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ, đồng thời phụ thuộc nhiều vào thói quen và các hoạt động có thể dự đoán trước. Những xáo trộn trong sinh hoạt có thể khiến họ căng thẳng nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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