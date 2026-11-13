Đời sống

Nổ súng tại khu dân cư đông đúc ở Washington khiến 5 người thương vong

Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Matt Lambert, 55 tuổi, đã nổ súng tại phòng tập thể hình trong tòa nhà chung cư khiến ông James Stuart, quản lý tòa nhà, thiệt mạng.

Phương Oanh
Thành viên đội đặc nhiệm SWAT phong tỏa hiện trường vụ nổ súng, cách Nhà Trắng khoảng 1,6km về phía Bắc, tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Thành viên đội đặc nhiệm SWAT phong tỏa hiện trường vụ nổ súng, cách Nhà Trắng khoảng 1,6km về phía Bắc, tại thủ đô Washington D.C. (Mỹ), ngày 12/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 12/11, giới chức Mỹ thông báo 1 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra trước đó cùng ngày tại khu dân cư đông đúc ở thủ đô Washington của Mỹ.

Nghi phạm sau đó cố thủ trong căn hộ của mình và tự sát sau cuộc đối đầu với cảnh sát.

Theo cảnh sát, nghi phạm được xác định là Matt Lambert, 55 tuổi, đã nổ súng tại phòng tập thể hình trong tòa nhà chung cư vào lúc gần 8h sáng (giờ địa phương), khiến ông James Stuart, quản lý tòa nhà, thiệt mạng.

Nhà chức trách nhận định nạn nhân dường như là mục tiêu bị nhắm đến từ trước. Sau đó, nghi phạm trở về căn hộ ở tầng 7 và dùng súng trường bắn từ ban công, làm 4 người khác bị thương, trong đó 1 người trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm còn bắn qua cửa căn hộ về phía các sỹ quan cảnh sát ở hành lang và phóng hỏa bên trong.

Lực lượng đàm phán đã liên lạc được với đối tượng qua điện thoại, song sau khi nghe thấy tiếng súng, cảnh sát quyết định đột nhập và phát hiện nghi phạm đã tự sát. Ba khẩu súng và xăng cũng được tìm thấy trong căn hộ.

Theo cảnh sát, vụ việc có thể bắt nguồn từ tranh chấp kéo dài giữa nghi phạm và ban quản lý khu chung cư liên quan đến tình trạng ẩm mốc, thấm nước trong căn hộ.

Lambert, một bác sỹ, từng khởi kiện ban quản lý vào năm 2025, cho rằng tình trạng này khiến căn hộ không thể sử dụng được và ông đã chi khoảng 300.000 USD để khắc phục.

Phía ban quản lý bác bỏ cáo buộc và tiến hành kiện ngược, cho rằng máy sấy công nghiệp của phòng tập thể hình ở tầng một có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Tranh chấp vẫn chưa được giải quyết tại thời điểm xảy ra vụ xả súng.

Vụ xả súng một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ, bất chấp những lời kêu gọi siết chặt kiểm soát súng sau hàng loạt vụ xả súng nghiêm trọng trong những năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xả súng #kiểm soát súng đạn Mỹ
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