Abbott cùng chuyên gia chia sẻ kiến thức khoa học về dinh dưỡng trẻ em

Diễn đàn “Dinh dưỡng được chứng minh - Vững tin ba mẹ chọn” cập nhật thông tin khoa học được kiểm chứng về sức khỏe đường ruột và dinh dưỡng trẻ em, giúp phụ huynh tự tin hơn trong việc lựa chọn dinh dưỡng cho con. Sự kiện do Hội Nhi Khoa Việt Nam, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng Abbott đồng tổ chức.

Giải mã khoa học giúp cha mẹ thêm vững tâm nuôi dưỡng trẻ

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng và là nền tảng hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ trong giai đoạn 5 năm đầu đời. Phụ huynh không chỉ cần nhiều thông tin về dinh dưỡng mà còn cần những thông tin đúng, có cơ sở khoa học khi chăm sóc trẻ.

Abbott nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến nhằm đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của trẻ qua hơn 100 năm. Tại diễn đàn do nhãn hàng Similac thuộc Abbott cùng các đối tác chuyên môn tổ chức, các chuyên gia đã trình bày thông tin khoa học từ góc nhìn thiết thực, gần gũi. Từ đó, giúp phụ huynh thêm kiến thức để tự tin chăm sóc dinh dưỡng một cách phù hợp cho con.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Phó Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhi khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh đường ruột có vai trò quan trọng đối với chức năng tiêu hóa và sự phát triển, điều hòa hệ miễn dịch trong những năm đầu đời.

Thông tin minh bạch, bằng chứng khoa học rất quan trọng khi phụ huynh lựa chọn dinh dưỡng cho con.

Chuyên gia nhấn mạnh: “Dinh dưỡng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của hệ vi sinh đường ruột. Mối liên hệ giữa hệ vi sinh và sự phát triển thần kinh thông qua trục ruột-não vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần dựa trên bằng chứng khoa học và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.”

Hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh với nền tảng dinh dưỡng khoa học

Giới khoa học không ngừng nghiên cứu các giải pháp dinh dưỡng cho trẻ dựa trên các tiến bộ khoa học. Tại diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1 nhấn mạnh Hệ vi sinh đường ruột trong giai đoạn đầu đời chính là chìa khóa vàng cho sức khỏe tiêu hóa và miễn dịch của trẻ nhỏ. Riêng trẻ sinh mổ, điều này càng cần được lưu ý đặc biệt.

Để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và tăng cường miễn dịch cho trẻ sinh mổ, dinh dưỡng chứa 5HMO hàm lượng cao đã được nghiên cứu quốc tế chứng minh lợi ích trong việc hỗ trợ miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não.

Theo thông tin từ nghiên cứu lâm sàng của Abbott tại Hội Nghị Tiêu hóa Gan Mật Dinh dưỡng Nhi Châu Âu (ESPGHAN) lần thứ 57, công thức bổ sung 5 loại HMO hàm lượng cao (2.5g/L) gồm 2′-FL, 3-FL, LNT, 3′-SL và 6′-SL giúp cải thiện miễn dịch, tiêu hóa và phát triển trí não, hiệu quả này cũng được chứng minh ở trẻ sinh mổ.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng được cập nhật các hiểu biết khoa học về mối liên kết chặt chẽ giữa trục ruột-não-miễn dịch.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, đại diện Abbott Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

“Lựa chọn dinh dưỡng phù hợp từ sớm chính là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của trẻ. Một khởi đầu vững chắc sẽ giúp trẻ phát triển tốt về nhận thức, thể chất và hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh trong thời điểm phát triển rất quan trọng này.” Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Trần Anh Đức - Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội chia sẻ

Theo chuyên gia, nghiên cứu lâm sàng quốc tế cho thấy dinh dưỡng chứa 5HMOs, BB-12 và Ganglioside giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, hỗ trợ trẻ tiêu hóa tốt, giúp miễn dịch vững vàng và nghiên cứu cũng cho thấy trẻ tăng chỉ số thông minh chung so với nhóm không bổ sung.

Với sự đồng hành của các chuyên gia, Abbott tiếp tục thúc đẩy việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, giúp phụ huynh tự tin hơn trong những lựa chọn dành cho con./.