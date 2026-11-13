Dự báo trong sáng 13/11, do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa nhỏ rải rác và trời rét trước khi mưa giảm dần từ chiều và ấm nhanh trở lại từ ngày 14/11.

Bản tin 60s ngày 13/11/2026 gồm những nội dung sau:

Thời tiết miền Bắc chuyển biến thế nào trong những ngày cuối tuần?

Chi 400 triệu đồng thuê "thần đèn" dời nhà 300 tấn nhường đường kết nối sân bay Long Thành.

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa khai về 180 triệu đồng nhận để giúp sức “cát tặc”.

Khẩn trương điều tra vụ người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn tại Đà Nẵng.

Tổng thống Trump đề xuất Tim Cook làm CEO Nvidia thay Jensen Huang.

Iran cáo buộc Mỹ và Israel gây thiệt hại môi trường nghiêm trọng trong xung đột.

Israel yêu cầu quân đội tăng cường chuẩn bị cho khả năng tấn công Iran.

Mỹ: Sập tòa nhà ở New York gây thương vong./.