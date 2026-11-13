Đại sứ Việt Nam tại Campuchia: Việt Nam đóng góp tích cực cho cộng đồng Pháp ngữ

Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu, dự kiến sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia và các sự kiện bên lề Hội nghị.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh về ý nghĩa chuyến công tác cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước và vai trò trong không gian Pháp ngữ./.