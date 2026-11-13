Học giả Campuchia: Hội nghị Pháp ngữ mở thêm cơ hội hợp tác với Việt Nam

Trước thềm chuyến công tác Campuchia dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14-16/11, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư-Tiến sỹ Phean Makara, thuộc Đại học Phật giáo Preah Sihamoniraja ở thủ đô Phnom Penh, về ý nghĩa của hội nghị cũng như những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Theo Giáo sư Phean Makara, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và các sự kiện bên lề được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích và cơ hội chiến lược cho Campuchia, trước hết là mở rộng không gian ngoại giao, nâng cao uy tín và vị thế quốc gia.

Với tư cách là một trong những quốc gia sáng lập và đại diện của khu vực châu Á, Campuchia có cơ hội thể hiện vai trò tích cực trong cộng đồng Pháp ngữ, góp phần củng cố chủ nghĩa đa phương và mở rộng quan hệ song phương với hơn 90 quốc gia thành viên.

Bên cạnh đó, hội nghị còn mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế, thương mại và đầu tư thông qua các sự kiện bên lề như FrancoTech và các diễn đàn doanh nghiệp.

Đây là dịp để Campuchia thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận kinh tế quan trọng và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Trong khi đó, sự kiện “Làng Pháp ngữ” sẽ góp phần quảng bá di sản văn hóa, ẩm thực và tiềm năng du lịch của Campuchia tới các đoàn đại biểu quốc tế và truyền thông thế giới.

Về lâu dài, hội nghị còn tạo điều kiện để Campuchia thiết lập quan hệ đối tác học thuật với Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), thúc đẩy nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên và mở rộng cơ hội việc làm quốc tế cho giới trẻ.

Đề cập đến quan hệ Việt Nam-Campuchia, Giáo sư Phean Makara cho rằng sự tham dự của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu tại hội nghị là cơ hội quan trọng để hai nước tăng cường trao đổi, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và phối hợp giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Giáo sư-Tiến sỹ Phean Makara trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Thông qua các diễn đàn doanh nghiệp bên lề như FrancoTech và Hội nghị doanh nhân Pháp ngữ, doanh nghiệp và nhà đầu tư hai nước có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo và công nghệ, từng bước hình thành chuỗi cung ứng chung, đồng thời khai thác thị trường tại các quốc gia nói tiếng Pháp.

Hai nước cũng có thể phối hợp tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, văn hóa tại “Làng Pháp ngữ,” phát triển các sản phẩm du lịch chung như du lịch sông Mekong và du lịch di sản nhằm thu hút du khách quốc tế.

Trong lĩnh vực giáo dục, với tư cách là thành viên OIF, Việt Nam và Campuchia có thể tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học thông qua các chương trình học bổng, nghiên cứu chung và đào tạo nguồn nhân lực sử dụng tiếng Pháp, đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực ngoại giao và thương mại quốc tế.

Đặc biệt, với chủ đề hội nghị “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững,” hai nước có điều kiện thể hiện tiếng nói chung trên trường quốc tế, cùng tham gia giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và an ninh khu vực.

Giáo sư Phean Makara nhấn mạnh việc tổ chức hội nghị không chỉ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế quốc tế của Campuchia mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Campuchia và Việt Nam.

Đề cập đến những giải pháp khai thác tiềm năng của cộng đồng Pháp ngữ, ông cho rằng hai nước có thể nghiên cứu thiết lập các cửa ngõ thương mại chung để tiếp cận thị trường châu Phi và châu Âu. Việt Nam có thế mạnh về công nghiệp chế biến và công nghệ, trong khi Campuchia có tiềm năng về nông nghiệp, nguyên liệu thô và các sản phẩm nông-công nghiệp.

Việc kết hợp những lợi thế này sẽ tạo điều kiện để hai bên phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, mang thương hiệu “Made in Vietnam” hoặc “Made in Cambodia,” đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường các quốc gia nói tiếng Pháp tại châu Âu.

Theo ông, việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), kết hợp với các cơ chế ưu đãi thương mại dành cho Campuchia, có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm hợp tác xuất khẩu của hai nước.

Ngoài ra, Việt Nam và Campuchia có thể thúc đẩy mô hình du lịch song phương “Hai quốc gia, một điểm đến,” đồng thời mở rộng hợp tác trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực tiếng Pháp.

Ông Phean Makara nhận định quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước mà còn có thể trở thành động lực kinh tế chung, góp phần mở rộng kết nối thương mại với toàn bộ thị trường Pháp ngữ trên thế giới.

Riêng đối với chương trình FrancoTech, Giáo sư Phean Makara đánh giá đây là diễn đàn quan trọng để Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế số, qua đó phát huy vai trò của hai quốc gia láng giềng và là những đại diện quan trọng của châu Á trong cộng đồng Pháp ngữ.

Một số lĩnh vực hợp tác thiết thực mà hai nước có thể triển khai gồm: phát triển công nghệ nông nghiệp (AgriTech) gắn với bảo đảm an ninh lương thực; kết nối hệ thống tài chính và công nghệ tài chính (FinTech); hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp số; thúc đẩy chính phủ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); phát triển du lịch và quảng bá văn hóa trên nền tảng số.

Giáo sư Phean Makara cho rằng sự tham gia tích cực của lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại FrancoTech không chỉ góp phần thúc đẩy thương mại song phương, hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác kinh tế mà còn thể hiện quyết tâm đồng hành trong tiến trình chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững của khu vực./.Huy Bình-Sơn Hên-Minh Hưng