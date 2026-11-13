Campuchia và Việt Nam là đối tác, bạn bè và láng giềng tốt của nhau

Trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, phóng viên TTXVN đã có cuộc phỏng vấn người phát ngôn Thượng viện Campuchia Chea Thyrith về ý nghĩa của sự kiện cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin trân trọng cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn TTXVN. Thưa ông, Campuchia đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh trong tháng này. Vậy, ông kỳ vọng gì từ hội nghị này? Việc Campuchia đăng cai tổ chức sự kiện này thì theo ông, điều này có thể tạo ra cơ hội mới như thế nào để tăng cường hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam?

Ông Chea Thyrith: Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ mà Campuchia làm chủ nhà thực sự là một sự kiện mang ý nghĩa trọng đại và là niềm tự hào cho đất nước chúng tôi.

Đây là lần đầu tiên Campuchia làm chủ nhà, đón tiếp các nhà lãnh đạo và các đoàn đại biểu từ khắp nơi trên thế giới đến thăm cũng như chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang tham dự hội nghị lần này.

Vì vậy, đây là niềm tự hào, là cơ hội để Campuchia giới thiệu mình với toàn thế giới, với các đoàn đại biểu về tình hình thực tế và sự phát triển của đất nước cũng như vai trò của Campuchia trên trường quốc tế. Như chúng ta đã biết, Campuchia từng bị chiến tranh tàn phá và từng được bạn bè quốc tế giúp đỡ.

Tuy nhiên, Campuchia ngày nay đã có thể để đứng ra làm chủ nhà của một hội nghị cấp cao mang tính quốc tế lớn như hội nghị lần này. Từ một quốc gia từng bị chiến tranh nay Campuchia đã vươn lên giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế thông qua vai trò chủ nhà Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

- Thưa ông, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham gia hội nghị lần này có ý nghĩa như thế nào, nhất là trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực để sớm thực hiện hóa mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới?

Ông Chea Thyrith, Người phát ngôn Thượng viện Campuchia trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Campuchia. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ông Chea Thyrith: Sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị lần này là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ hợp tác ngoại giao giữa Campuchia và Việt Nam được chú trọng. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi tin tưởng vào mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam - hai nước láng giềng gần gũi. Hai nước luôn giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua mọi khó khăn trong quá khứ để cùng nhau phát triển. Do đó, Campuchia và Việt Nam là đối tác, là bạn bè, là láng giềng tốt của nhau.

Sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị là cơ hội để củng cố nền tảng ngoại giao, thắt chặt hơn nữa quan hệ thương mại, kinh tế và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước. Tại hội nghị lần này, bên cạnh các hoạt động đa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của Campuchia.

Trong các cuộc gặp gỡ, lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về việc ký kết các thỏa thuận hợp tác mới trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch... Đây là một phần quan trọng để thực hiện các kế hoạch chiến lược nhằm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Chúng tôi tin tưởng thông qua các cuộc đối thoại và trao đổi quan điểm giữa lãnh đạo hai nước, quan hệ hợp tác kinh tế thương mại sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hai nước là láng giềng gần gũi, việc giao thương rất thuận lợi và tiết kiệm chi phí vận chuyển, đồng thời hai bên có thể bổ trợ cho nhau.

- Hội nghị cấp cao lần này sẽ bao gồm một số sự kiện bên lề, trong đó có FrancoTech - sự kiện tập trung vào công nghệ và đổi mới kỹ thuật số. Theo ông, Campuchia và Việt Nam có thể hợp tác như thế nào thông qua FrancoTech cũng như các nền tảng khác trong cộng đồng Pháp ngữ để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và tạo ra các cơ hội kinh tế mới, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia - vốn đang dành sự quan tâm lớn đến các lĩnh vực này?

Ông Chea Thyrith: Trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, Việt Nam đang bước rất nhanh, Campuchia cũng đang tiến bước. Việt Nam có công nghệ kỹ thuật và chúng tôi có thể học hỏi từ Việt Nam. Tôi cho rằng diễn đàn này là cơ hội cho các nhà đầu tư của Campuchia có thể học hỏi, học tập và hợp tác với các nhà đầu tư của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, để bắt kịp với toàn cầu, chúng ta cần phải đi cùng nhau.

Chính vì thế, tôi tin rằng thông qua diễn đàn này, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Campuchia và đổi lại, cũng sẽ có nhiều nhà đầu tư Campuchia đầu tư sang Việt Nam.

Điều mà Chính phủ Campuchia đang nỗ lực làm là cố gắng bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam cũng như của nước khác đến đầu tư ở Campuchia. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để số lượng các nhà đầu tư của hai bên tăng lên.

- Xin trân trọng cảm ơn ông./.

Campuchia gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ Chính phủ Campuchia cũng đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo quốc tế, các đại biểu cùng phóng viên tham dự hội nghị.