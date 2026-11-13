Lâm Đồng thu hàng chục tỷ đồng vào ngân sách từ cho thuê trụ sở dôi dư

Ngày 13/11, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết địa phương đã hoàn thành xử lý 983 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn; trong đó có nhiều trụ sở đã được cho thuê, thu về hàng chục tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Cụ thể, trong tổng số 983 cơ sở nhà, đất dôi dư, hiện có 177 cơ sở được cho thuê với tổng số tiền thu được là 26,22 tỷ đồng; trong đó, Trung tâm quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng cho thuê 62 cơ sở nhà, đất với các tổ chức, cá nhân và thu 16,37 tỷ đồng; Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu ký hợp đồng cho thuê 115 cơ sở nhà, đất với các tổ chức, cá nhân và thu được 9,85 tỷ đồng.

Một trụ sở dôi dư tại trung tâm phường Langbiang – Đà Lạt (Lâm Đồng) đã được cho thuê để phục vụ kinh doanh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Việc cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ Về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó nhằm hạn chế tình trạng lãng phí, xuống cấp của các trụ sở nhà, đất dôi dư sau khi sáp nhập trên địa bàn.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng hiện đã bàn giao 806 cơ sở nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng; trong đó bố trí trụ sở làm việc cho cơ sở y tế là 19 cơ sở; bố trí làm cơ sở giáo dục đào tạo 59 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc 132 cơ sở; bố trí làm trụ sở làm việc vào mục đích quốc phòng, an ninh (tạm giao) 213 cơ sở; trụ sở giao xã, phường, đặc khu chuyển đổi công năng bố trí vào các mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao 333 cơ sở; trụ sở đã thanh lý tài sản, giao lại đất cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý theo Luật đất đai 50 cơ sở.

Một trụ sở nhà, đất dôi dư tại phường Langbiang-Đà Lạt được thuê lại và sửa chữa nhưng giữ nguyên kết cấu công trình, sau đó được đưa vào sử dụng theo mục đích phù hợp. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tính đến đầu tháng 11/2026, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 1.255 cơ sở nhà, đất; trong đó, có 1.092 cơ sở do địa phương quản lý và 163 cơ sở do Trung ương chuyển giao cho địa phương.

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được bộ, ngành trung ương chuyển giao 7 cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng về địa phương quản lý, xử lý nhưng chưa thực hiện bàn giao tiếp nhận cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn./.

Lâm Đồng chào giá cho thuê 35 trụ sở dôi dư từ 17 triệu đồng mỗi năm Thời hạn cho thuê các cơ sở nhà, đất trong vòng 10 năm, bên thuê có thể sử dụng theo mục đích phù hợp theo công năng công trình; thời gian nộp phiếu đăng ký thuê nhà, tiền đặt trước từ ngày 14-20/9.