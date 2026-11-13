Giá dầu tăng 3 USD mỗi thùng sau cuộc tấn công cơ sở năng lượng Saudi Arabia

Giá dầu thế giới chốt phiên 12/11 tăng 3 USD/thùng, sau khi các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia leo thang và tình trạng gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz gây đe dọa đến nguồn cung toàn cầu.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt phiên ở mức 95,82 USD/thùng, tăng 3,06 USD (tương đương 3,3%). Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ đóng cửa ở mức 88,74 USD/thùng, tăng 2,21 USD (tương đương 2,6%).

Tính chung, kể từ đầu tuần, cả hai loại dầu chuẩn này vẫn giảm khoảng 2,5%.

Về tình hình Trung Đông, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một trạm bơm trên đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia, một cơ sở dầu khí tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ và một tòa nhà của tập đoàn Aramco ở thủ đô Riyadh.

Tại vùng Vịnh, các tàu chở dầu vẫn đang bốc cháy, dầu tràn dạt vào bờ biển, trong khi cơ sở hạ tầng trong khu vực liên tục trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo có thêm 2 tàu chở dầu cỡ lớn phát nổ và bốc cháy trong sáng sớm 12/11 tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà nước này đang phong tỏa.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran. Điều này cho thấy không có nhiều hy vọng về một thỏa thuận hoà bình tại Trung Đông./.

Giá dầu thô tăng vì những rủi ro làm lu mờ kỳ vọng đàm phán Mỹ-Iran Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,27 USD (tương đương 1,39%) và chốt phiên ở mức 92,76 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 49 xu (0,57%) lên mức 86,53 USD/thùng.