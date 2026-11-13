Fed sẽ không bỏ phiếu về lãi suất tại cuộc họp tháng 10 năm 2027

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tiến hành bỏ phiếu về khả năng điều chỉnh lãi suất tại cuộc họp tháng 10/2027, một thay đổi nằm trong sáng kiến rộng lớn hơn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhằm giảm mức độ hiện diện và tác động của ngân hàng trung ương này trên thị trường.

Theo thông báo được đưa ra ngày 12/11, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định chính sách lãi suất, sẽ dành phiên họp ngày 26-27/10/2027 để “thảo luận về các vấn đề chiến lược rộng hơn trong chính sách tiền tệ.”

Ông Warsh đã công bố thay đổi này tại cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC hồi tháng 10, song không nêu cụ thể cuộc họp nào sẽ chịu ảnh hưởng.

Trong năm 2027, FOMC có 7 cuộc họp tiến hành bỏ phiếu. Riêng phiên họp tháng 10 sẽ được bố trí thêm thời gian để thảo luận về chính sách mà không tổ chức bỏ phiếu chính thức hoặc đưa ra tuyên bố sau cuộc họp. Lịch họp mới cho thấy cuộc họp cuối cùng trong năm sẽ diễn ra vào tháng 11, thay vì tháng 12 như kế hoạch trước đây.

Giải thích về lý do đằng sau thay đổi này, Chủ tịch Fed cho biết việc đưa ra chính sách đúng đắn đòi hỏi phải đánh giá những diễn biến trong ngắn hạn vào các khoảng thời gian thích hợp, thường xuyên và có đầy đủ thông tin.

Ông Warsh từng chỉ trích chiến lược truyền thông trước đây của Fed, cho rằng các nhà hoạch định chính sách đã dành quá nhiều thời gian đưa ra những định hướng về các động thái chính sách trong tương lai, khiến họ bị bó buộc khi đến thời điểm phải đưa ra quyết định.

Theo thông lệ, Fed tổ chức 8 cuộc họp mỗi năm, sau đó tiến hành bỏ phiếu về lãi suất và tổ chức họp báo với sự tham gia của Chủ tịch Fed.

Kể từ khi ông Warsh đảm nhiệm cương vị Chủ tịch, tuyên bố sau mỗi cuộc họp đã được rút ngắn đáng kể. Ngoài ra, các phiên hỏi đáp với báo chí cũng được rút xuống còn khoảng 30 phút, so với thời lượng thông thường khoảng 45 phút trước đây.

Ông Warsh cho biết hồi tháng 10 rằng việc điều chỉnh lịch họp là một bước đi nữa trong kế hoạch tinh giản hoạt động truyền thông của Fed. Tháng trước, ông cũng cho biết số cuộc họp không tiến hành bỏ phiếu sẽ tăng lên 2 cuộc trong năm 2028.

Theo ông, việc thiết lập lịch trình và chương trình nghị sự cho các cuộc họp không đơn thuần là một chi tiết hành chính. Đó là một lựa chọn mang tính thể chế, ảnh hưởng đến bản chất và chất lượng của các cuộc thảo luận, và cuối cùng là tính sáng suốt trong các quyết định. Đây là một thay đổi nữa nhằm đưa việc điều hành chính sách tiền tệ đi đúng hướng.

Cuộc họp tiếp theo của FOMC sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/12. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban trong năm 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/1./.

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