CEO Jensen Huang của tập đoàn Nvidia từ chức

Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nvidia, ông Jensen Huang sẽ từ chức, khiến ngành trí tuệ nhân tạo (AI) mất đi người ủng hộ lớn nhất và làm lu mờ tương lai của nhà sản xuất chip mà ông đã xây dựng thành một cường quốc AI.



Ngày 12/11, Nvidia thông báo Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm thời trong khi công ty tìm kiếm người kế nhiệm ông Huang.

Công ty cũng bổ nhiệm cựu CEO và thành viên Hội đồng Quản trị của tập đoàn sản xuất chip Synopysys, ông Harvey Jones làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đầu tiên trong lịch sử của mình. Ông Huang cũng sẽ rời khỏi hội đồng quản trị.



Ông Huang là người đồng sáng lập Nvidia và là nhà đầu tư lớn thứ 4 của công ty với khoảng 3,61% cổ phần. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.



Áp lực không ngừng gia tăng đối với ông Huang trong những ngày gần đây sau khi xuất hiện thông tin cho rằng CEO Nvidia ngoại tình với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Hội đồng quản trị của Nvidia đã họp ngày 11/11 để xem xét việc sa thải ông Huang, sau khi có thông tin trước đó cùng ngày rằng ông Huang cũng có quan hệ ngoại tình với một CEO cấp cao của công ty.



Sự ra đi của ông Huang đẩy tập đoàn trị giá 4.000 tỷ USD vào tình trạng bất ổn và đe dọa làm gián đoạn hệ sinh thái AI mà ông đã giúp đầu tư./.

Tương lai làn sóng đầu tư vào AI nếu CEO Nvidia rời ghế Truyền thông Mỹ ngày 11/11 đưa tin Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị xem xét bãi nhiệm nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang liên quan đến vấn đề cá nhân.