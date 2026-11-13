Hà Nội yêu cầu làm rõ phương án sử dụng đất tại các nông, lâm trường

Trước tiến độ bàn giao đất nông, lâm trường còn chậm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, kiểm kê và bàn giao nguyên trạng diện tích đất về chính quyền cấp xã quản lý, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2026.

Ngày 13/11, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho thấy, thành phố đang tập trung xử lý những vướng mắc trong quá trình bàn giao đất có nguồn gốc nông, lâm trường về địa phương quản lý. Tổng diện tích được rà soát gần 11.000 ha; trong đó, hơn 7.300 ha được đề xuất bàn giao.

Trước đó tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ chiều 11/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác kiểm kê, xác định hiện trạng và tổ chức bàn giao đất theo quy định.

Theo ông Bùi Duy Cường, việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới rừng và bàn giao đất nông, lâm trường là hai nhiệm vụ quan trọng nhưng quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, phức tạp.

Công tác tổ chức thực hiện của Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổ Công tác liên ngành chưa thực sự sâu sát, thiếu cụ thể, chưa kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, dẫn đến tiến độ chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với chính quyền các xã, phường và doanh nghiệp để giải quyết những tồn tại.

Đối với diện tích đất thuộc diện bàn giao, các địa phương phải phối hợp với doanh nghiệp nông, lâm nghiệp kiểm kê, thống nhất hiện trạng sử dụng, lập biên bản và thực hiện bàn giao nguyên trạng. Sau khi tiếp nhận, chính quyền cấp xã có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Báo cáo số 834/BC-SNNMT, đến đầu tháng 11/2026, có 23 xã, phường đã hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và diện tích đất theo kết quả rà soát. Tổng diện tích rà soát đạt 10.973,63 ha, gồm 8.563,41 ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22 ha đất có nguồn gốc từ rừng, trạm, trại, cơ sở nghiên cứu khoa học.

Trong số này, 7.367,51 ha được đề xuất bàn giao về địa phương quản lý, còn khoảng 3.591,31 ha được đề xuất tiếp tục giữ lại quản lý, sử dụng. Diện tích tập trung lớn tại các xã Suối Hai, Yên Bài và Đoài Phương, với tổng cộng 4.756,13 ha, chiếm 43,34% diện tích được rà soát trên toàn thành phố.

Một trong những vướng mắc đáng chú ý liên quan đến Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico). Doanh nghiệp cùng các đơn vị trực thuộc đang quản lý 1.325,11 ha đất tại tám xã, trong đó 529,09 ha được đề xuất bàn giao.

Tuy nhiên, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024 mới đề xuất bàn giao 212,19 ha và đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị thành phố chỉ đạo Hadico phối hợp với địa phương thực hiện bàn giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, không chờ phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được phê duyệt; trong đó, ưu tiên giải quyết khoảng 19,82 ha đất liên quan đến 15 hộ di dân Tân Đức từ năm 1998 tại xã Suối Hai.

Đối với Công ty cổ phần MHD Ba Vì, báo cáo xác định doanh nghiệp chưa bàn giao 104,17 ha đất theo phương án cổ phần hóa. Sở kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo doanh nghiệp bàn giao diện tích này cho Ủy ban Nhân dân xã Suối Hai để rà soát, lập phương án sử dụng đất.

Song song với việc bàn giao đất nông, lâm trường, thành phố cũng đang đẩy nhanh công tác xác định ranh giới và cắm mốc giới rừng. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương, tổng diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đã hoàn thành rà soát là 29.108,62 ha.

Tuy nhiên, trong tổng số 6.150 mốc giới rừng theo phương án được phê duyệt, mới thực hiện được 2.385 mốc, đạt khoảng 39%. Hiện còn 3.043 mốc chưa thể triển khai do vướng mắc, chồng lấn ranh giới. Đến thời điểm cuộc họp ngày 11/11, có 21/25 xã, phường đã gửi bản đồ để kiểm tra.

Đáng chú ý, báo cáo tại cuộc họp chỉ rõ bốn xã chưa hoàn thiện việc biên tập bản đồ theo địa giới hành chính mới gồm: Kim Anh, Trung Giã, Nội Bài và Ba Vì. Để giải quyết những tồn tại này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Duy Cường yêu cầu Tổ Công tác liên ngành rà soát, thống nhất phương án cắm mốc đối với những diện tích đủ điều kiện. Trường hợp chưa xác định được ranh giới phải lập biên bản, tiếp tục rà soát và làm rõ để xử lý theo quy định.

Đối với nhiệm vụ bàn giao đất nông, lâm trường, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp, tập trung hoàn thành trong tháng 11/2026.

Những khó khăn vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết kịp thời. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố nếu để chậm tiến độ so với yêu cầu.

Cùng với việc đẩy nhanh bàn giao, thành phố yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật trong quá trình kiểm kê, tiếp nhận và quản lý đất.

Việc lập phương án sử dụng đất sau bàn giao phải căn cứ vào hiện trạng, quy hoạch và nhu cầu thực tế của từng địa phương./.

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