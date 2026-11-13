Mỹ chuyển trả hơn 12 tỷ USD doanh thu dầu mỏ cho Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chuyển trả cho Venezuela hơn 12 tỷ USD, tương đương gần 99% nguồn thu từ hoạt động bán dầu mỏ và một số mặt hàng khác của nước này, kể từ khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lật đổ hồi tháng 1/2026.

Theo báo cáo kiểm toán do công ty KPMG thực hiện và được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 12/11, hoạt động bán dầu thô của Venezuela, cùng một lượng nhỏ vàng, khoáng sản và phân bón, đã tạo ra tổng doanh thu 12,26 tỷ USD. Gần như toàn bộ số tiền này đã được chuyển trả cho Venezuela theo thỏa thuận năng lượng toàn diện giữa Washington và chính quyền lâm thời tại Caracas.

Tính đến ngày 30/9, thời điểm kết thúc năm tài chính 2026 của Mỹ, khoảng 168,6 triệu USD vẫn được giữ trong tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý.

Theo thỏa thuận, dầu thô Venezuela được bán trên thị trường quốc tế và nguồn thu được chuyển vào các tài khoản do Mỹ kiểm soát. Chính quyền Venezuela sau đó phải đề nghị phía Mỹ phê duyệt việc chuyển tiền về nước để phục vụ các dự án cơ sở hạ tầng, nhu cầu nhân đạo và các khoản chi thiết yếu.

Báo cáo cho thấy phần lớn doanh thu đã được giải ngân cho các cá nhân và doanh nghiệp Venezuela thông qua các giao dịch ngoại hối với hệ thống ngân hàng thương mại trong nước. Ngoài ra, khoảng 133 triệu USD được sử dụng để thanh toán trực tiếp cho các dịch vụ và hàng hóa phục vụ hoạt động của chính phủ Venezuela.

Trong số các khoản chi được Mỹ phê duyệt có 5 triệu USD thanh toán cho công ty luật Greenberg Traurig có trụ sở tại Miami; gần 24 triệu USD dành cho thiết bị chạy thận nhân tạo và thiết bị khai thác than; cùng 8,7 triệu USD để thanh toán các khoản nợ liên quan đến việc mua vaccine thông qua Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO)./.

Mỹ thúc đẩy mở rộng khai thác dầu mỏ tại Venezuela Tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng tại Venezuela, lên hơn 500.000 thùng/ngày, thậm chí khoảng 600.000 thùng/ngày theo kế hoạch của doanh nghiệp.