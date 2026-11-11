Doanh nghiệp Việt Nam bàn giao 1.500 tấn gạo cho đối tác Cuba

Ngày 10/11, tại nhà máy xay xát gạo huyện San Cristobal, tỉnh Artemisa, Cuba, đại diện doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 1.500 tấn gạo CT16, với 20% tấm, cho công ty nông nghiệp Los Palacios của Cuba, theo một thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba.

Giám đốc công ty Agri VMA Nguyễn Thị Thơm và Tổng Giám đốc công ty nông nghiệp Los Palacios, Michel Ballate Camejo, đã ký hợp đồng bàn giao, với sự chứng kiến của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long và đại diện Bộ Nông nghiệp Cuba. Đây là lô gạo thứ 4 được Agri VMA bàn giao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương.

Hiện thực hóa thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cuba hồi tháng 9/2024, công ty AgriVMA đã phối hợp với phía Cuba triển khai 3 mô hình thí điểm: chủ động hoàn toàn trong canh tác lúa; cung cấp vật tư và kỹ thuật cho người nông dân Cuba; bán, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ Cuba.

Hiện tại, Agri VMA đã mở rộng diện tích canh tác từ 1.000ha lên hơn 2.500ha ở tỉnh Pinar del Rio, Granma, Sancti Spiritus và Villa Clara. Giống lúa lai CT16 được Agri VMA canh tác ở Cuba cho năng suất trên 7 tấn thóc tươi/ha.

Bên cạnh đó, Agri VMA đã lắp đặt và đưa vào hoạt động nhà máy xay xát đầu tiên, sử dụng công nghệ và dây chuyền của Việt Nam, tại huyện San Cristobal. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Công ty Agri-VMA, cho biết doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bàn giao 500 tấn gạo trong tháng 12/2026.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long (thứ 4, từ phải sang) chứng kiến Lễ ký biên bản bàn giao gạo. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Trong những năm tới, công ty sẽ mở rộng diện tích canh tác, đồng thời tăng cường đầu tư vào khâu sau thu hoạch. Đến nay, nhà máy xay xát đã hoàn thành và nhà máy sấy đang được hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

Bất chấp những khó khăn hiện nay tại Cuba, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn duy trì hoạt động cũng như từng bước mở rộng sản xuất tại quốc gia Caribe này. Đây là minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba./.

Việt Nam bàn giao gạo sản xuất tại Cuba cho đối tác Đây là lô gạo đầu tiên được TBAgri bàn giao cho đối tác Cuba, đánh dấu kết quả của vụ sản xuất quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ dự án chung về sản xuất lúa gạo “TBAgri kết nối Việt Nam-Cuba.”