Mỹ dự kiến tăng hơn 218 triệu USD đóng góp trực tiếp cho NATO

Bộ Chiến tranh Mỹ dự kiến tăng 218,5 triệu USD khoản đóng góp trực tiếp cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong tài khóa 2027, nâng tổng mức tài trợ hằng năm của Washington cho các sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh lên 1,36 tỷ USD.

Thông tin này được nêu trong Kế hoạch Giám sát chiến lược chung tài khóa 2027 đối với Chiến dịch Atlantic Resolve, do các cơ quan thanh tra thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) phối hợp xây dựng.

Báo cáo bao gồm đề xuất mức đóng góp 756,7 triệu USD cho ngân sách quân sự NATO, tăng 96,1 triệu USD so với mức được phê duyệt trong tài khóa 2026.

Nguồn kinh phí này nằm trong ngân sách hoạt động và bảo trì của Lục quân Mỹ, phục vụ các sở chỉ huy quân sự quốc tế NATO, lực lượng cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, lực lượng giám sát mặt đất cùng các hoạt động và nhiệm vụ chung.

Khoản 604,3 triệu USD còn lại được đề xuất dành cho Chương trình Đầu tư an ninh NATO (NSIP).

Theo tài liệu của Mỹ, mức đề xuất này phản ánh các thỏa thuận của liên minh về tăng nguồn tài trợ chung và điều chỉnh đóng góp theo lạm phát.

Theo NATO, NSIP tài trợ các công trình và hệ thống phục vụ nhu cầu chung của liên minh, như sở chỉ huy, cơ sở sân bay, hạ tầng hàng hải, hệ thống nhiên liệu và thông tin liên lạc.

Các thành viên đóng góp theo công thức phân bổ chi phí được thống nhất dựa trên tổng thu nhập quốc dân. Các khoản đóng góp này được phân biệt với chi tiêu quốc phòng quốc gia và chi phí triển khai lực lượng do từng nước tự bảo đảm./.

5 thành viên chủ chốt NATO cam kết gánh vác trách nhiệm lớn hơn 5 nước nhất trí hướng tới mục tiêu xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn trong một NATO cũng vững mạnh hơn, thông qua kế hoạch phối hợp được xây dựng minh bạch với Washington.