Thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi và Nghị quyết về quyết toán ngân sách 2025

Sáng 13/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, với 463/464 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành nội dung này.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung Điều 6a quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, đồng thời bảo đảm an toàn thị trường và quyền lợi nhà đầu tư. Luật quy định các nguyên tắc, giới hạn cơ bản và giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro cũng như xử lý kết quả sau thử nghiệm.

Theo quy định, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm có giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian, thời gian thử nghiệm trong điều kiện thực tế đối với việc ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán mà pháp luật chưa có quy định hoặc khác với quy định của pháp luật hiện hành. Việc triển khai phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn thị trường và tuân thủ pháp luật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số.

Tổ chức đăng ký tham gia phải đáp ứng tiêu chí xét duyệt, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng trong suốt quá trình và sau khi kết thúc thử nghiệm.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ quyết định việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận; gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt thử nghiệm; tổ chức sơ kết, tổng kết để xem xét tiếp tục áp dụng hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật áp dụng chính thức.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ thống nhất giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán nhằm bảo đảm tính linh hoạt qua từng thời kỳ. Các quy định về cơ cấu lại vốn nhà nước tại các sở giao dịch cũng được chỉnh lý để thống nhất với pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Về chính sách nhân lực, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự thảo luật đã làm rõ sự khác biệt giữa chính sách phát triển nguồn nhân lực chung của toàn ngành chứng khoán và chế độ chính sách đối với công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Việc quy định chính sách đối với công chức phải phù hợp với yêu cầu công việc, vị trí việc làm và các quy định về cán bộ, công chức, tiền lương, ngân sách nhà nước.

Liên quan tới cải cách thủ tục hành chính, Chính phủ tiếp tục giữ phương án cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh việc kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì.

Các yêu cầu về việc đối chiếu dữ liệu, tất toán và chuyển giao tài khoản khách hàng trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục được thực hiện theo quy định, đảm bảo việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về tiêu chuẩn quản lý và người hành nghề, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự thảo luật đã phân định rõ yêu cầu về chuyên môn đối với người quản lý, người đại diện theo pháp luật và người hành nghề chứng khoán phù hợp với trách nhiệm của từng vị trí đảm nhận.

Đối với người đại diện theo pháp luật, chỉ yêu cầu tối thiểu một người đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn tương ứng, không bắt buộc tất cả người đại diện phải có chứng chỉ hành nghề; đồng thời, luật cũng quy định thời gian chuyển tiếp hai năm hoặc khi có thay đổi nhân sự mới và đáp ứng các quy định mới để các doanh nghiệp hoạt động có thời gian bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp.

Ngoài ra, Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định về quy hoạch đổi danh mục, việc sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán và các quy định chuyển tiếp, bảo đảm rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Về công tác chuẩn bị thi hành, Bộ trưởng cho biết Chính phủ xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hồ sơ dự án Luật đã được chuẩn bị đồng thời với 3 dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm 2 dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, cùng 01 dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ, chú trọng sự thống nhất giữa dự thảo Luật và các điều kiện tổ chức thi hành. Trên cơ sở các phương án chính sách đã trình, dự thảo Luật đã được tiếp tục chỉnh lý về cách thể hiện quy định đối với quỹ hoán đổi danh mục (làm rõ việc tiếp nhận, hoán đổi tài sản khác), tổ chức sử dụng người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (để thống nhất thuật ngữ, xác định đúng đối tượng), các dẫn chiếu về tiêu chuẩn người đại diện trong điều khoản chuyển tiếp và căn cứ xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề theo pháp luật từng thời kỳ. Những nội dung này chủ yếu nhằm tăng tính rõ ràng, thống nhất và thuận lợi trong áp dụng pháp luật.

Luật sửa đổi Điều 97, quy định chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm 3 loại: chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán; chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính; chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ…

Quốc hội thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Sáng cùng ngày, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, với 458/461 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Trước đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết năm 2025, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước được thực hiện trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong nước phải đối mặt với thiên tai lịch sử gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh khi triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng như thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, điều hành linh hoạt, quyết liệt, kịp thời. Nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 đã đề ra.

Chính phủ đã nỗ lực trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách nhà nước, đảm bảo báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước được lập trình Quốc hội đúng tiến độ, mặc dù đó là năm đầu tiên thực hiện rút ngắn thời gian quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2025.

Trong năm 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội hai Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước: Báo cáo năm 2024 đã được Quốc hội phê chuẩn tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và Báo cáo năm 2025 trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp này.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết việc lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: lập dự toán thu, chi ngân sách chưa sát thực tế, tăng thu nội địa chưa thực sự bền vững, công tác triển khai dự toán chi thường xuyên, phân bổ chi tiết kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công, kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chương trình mục tiêu quốc gia ở một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm, kéo dài. Số tạm ứng vốn đầu tư chưa có khối lượng để thu hồi và số chuyển nguồn còn lớn.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 tại dự thảo Luật ngân sách nhà nước hợp nhất đang trình Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung quy định theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý sử dụng ngân sách, quản lý chặt chẽ hơn về việc chuyển nguồn ngân sách gắn với phân cấp quản lý và trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 đã được Kiểm toán nhà nước kiểm toán và Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thẩm tra, thống nhất trình Quốc hội.

Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Kiểm toán nhà nước rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị quyết, trong đó dự thảo giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong quản lý sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra, Báo cáo kiểm toán và ý kiến của các đại biểu Quốc hội./.

Sửa Luật Chứng khoán: Mở đường dòng vốn, không nới lỏng chuẩn an toàn Mở đường cho dòng vốn qua thị trường chứng khoán là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cải cách phải đi cùng minh bạch, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, không đánh đổi an toàn lấy sự thuận lợi.