Xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều căn nhà liền kề bất ngờ đổ sập, nhiều người mắc kẹt

Nhiều căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh bị đổ sập, kết cấu công trình hư hỏng, các vật dụng sinh hoạt vương vãi, nhiều người mắc kẹt bên trong.

Hồng Đạt

Trưa 13/11, nhiều căn nhà liền kề trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đổ sập, nghi do sự cố nổ bình gas.

Vụ việc khiến nhiều người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ; bước đầu đã đưa được một số người ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường, sự cố xảy ra tại khu vực nhà ở số 81 đường Bùi Văn Ba. Nhiều căn nhà liền kề bị đổ sập, kết cấu công trình hư hỏng, các vật dụng sinh hoạt vương vãi.

Gạch đá, mái tôn và vật liệu xây dựng tràn ra một phần mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Thuận phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm, cứu người mắc kẹt, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn khu vực.

Công tác cứu nạn, cứu hộ đang được khẩn trương triển khai. Nguyên nhân sự cố và số người bị ảnh hưởng đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Sập nhà #Nổ bình gas #Cứu nạn cứu hộ #Tai nạn công trình TP. Hồ Chí Minh
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