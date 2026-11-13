Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đơn giản hóa thủ tục đánh giá tác động môi trường

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8 (đợt 2), chiều tối 13/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 dự thảo: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Qua thảo luận, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nhiều nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ đối với 2 dự thảo Luật; đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các cơ quan có liên quan rà soát thật kỹ, tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện từng điều khoản của dự thảo Luật.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường cần hướng tới chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Tuy nhiên, việc giảm tiền kiểm phải đi đôi với nâng cao năng lực giám sát và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Về mức chi ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ thống nhất với quan điểm của Chính phủ là không cần thiết quy định mức chi 2% trong Luật, bởi việc phân bổ ngân sách hằng năm đã được Quốc hội xem xét, quyết định với danh mục và tỷ lệ cụ thể cho từng lĩnh vực.

Về miễn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thứ cấp trong cụm, khu công nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, thủ tục càng đơn giản, minh bạch thì càng góp phần thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư. Ngược lại, nếu quy định quá nhiều thủ tục rườm rà, phức tạp sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi Luật lần này cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường có tính chất liên tỉnh.

Thực tế hiện nay, tình trạng xả thải, rác thải gây ô nhiễm môi trường vẫn thường xuyên được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, dự thảo Luật cần làm rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan có liên quan trong việc phối hợp quản lý, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường liên tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Đối với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ cơ chế điều phối, giải quyết xung đột trong quá trình khai thác, sử dụng không gian biển.

Về khả năng chịu tải của môi trường biển, dự thảo Luật đã đề cập việc công bố các vùng biển không còn khả năng chịu tải. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, vấn đề đặt ra là sau khi công bố, các cơ quan quản lý sẽ thực hiện những biện pháp gì, cơ chế xử lý tiếp theo như thế nào? Do đó, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội dung này trong dự thảo Luật.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện 5 nội dung: Cơ chế điều phối liên ngành và giải quyết xung đột trong quản lý sử dụng không gian biển; xây dựng, quản lý đảo nhân tạo và công trình trên biển; giấy chứng nhận quyền sử dụng liên quan đến khu vực biển; quản lý sức chịu tải của môi trường biển; khoảng lùi xây dựng trong vùng bờ.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu 4 nội dung: cân nhắc việc quy định mức chi tối thiểu 2% tổng ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; điều kiện miễn đánh giá tác động môi trường đối với dự án thứ cấp trong khu, cụm công nghiệp; bổ sung ngành nghề dịch vụ tư vấn môi trường được xem là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; giải trình, làm rõ hơn căn cứ chính trị, pháp lý và đánh giá đầy đủ tác động, tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung quy định về Quỹ Bảo vệ môi trường.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét thông qua 2 dự thảo Luật trên sau khi được tiếp thu, chỉnh lý theo kết luận của phiên họp này.

Trong chiều 13/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội./.

Hoàn thiện chính sách môi trường: Gỡ vướng từ thực tiễn, bảo đảm hiệu quả khi thực thi Từ phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính đến quản lý chất thải, các quy định mới cần bảo đảm thống nhất, rõ trách nhiệm, nguồn lực, tránh tạo khoảng trống trong kiểm soát môi trường.