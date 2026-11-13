Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn_tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-dac-phai-vien-dang-nha-nuoc-cuba-bo-truong-ngoai-giao-cuba-9152249-resize.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #quan hệ Việt Nam-Cuba #NQ 06-bt #NQ 59-bt Cuba
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