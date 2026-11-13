Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt cấm vận đối với Cuba
Công sứ Nguyễn Hải Lưu tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ việc chấm dứt ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện các biện pháp cấm vận của Mỹ đối với Cuba.
Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Đặc phái viên Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba.
Theo đánh giá của Giáo sư Awang Azman Awang Pawi, thế mạnh ngoại giao lớn nhất của Việt Nam nằm ở khả năng theo đuổi lợi ích quốc gia mà không bỏ bê trách nhiệm chung của khu vực.
Sáng 14/11/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ-Địa chất (15/11/1966-15/11/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Tổng Bí thư Ban, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16/11.
Việt Nam nhất quán coi trọng Cộng đồng Pháp ngữ; là thành viên có đóng góp tích cực, trách nhiệm với các vấn đề chung, thúc đẩy mục tiêu đoàn kết, đối thoại, hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình xây dựng, phát triển và củng cố Cộng đồng ASEAN, luôn là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN.
Đoàn Tạp chí Cộng sản làm việc tại Canada nhằm tìm hiểu quan hệ song phương, kết nối cộng đồng người Việt, trí thức, giới học thuật, góp phần thúc đẩy hợp tác, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ phối hợp với Global Couture U.S. tổ chức giao lưu thời trang góp phần quảng bá văn hóa, thời trang Việt Nam và tăng cường kết nối hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với các cơ quan của Lào tổ chức giao lưu bóng đá hữu nghị, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên tin tưởng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược Việt Nam-Nam Phi sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, mở ra những vận hội đột phá trong thời gian tới.
Là thành viên tích cực, có trách nhiệm, Việt Nam luôn nỗ lực góp phần tăng cường hình ảnh và sự hiện diện của Cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.
Giới nghiên cứu Campuchia nhận định, Việt Nam và Campuchia có vị thế đặc biệt trong Cộng đồng Pháp ngữ tại Đông Nam Á, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa khu vực với thế giới Pháp ngữ.
Báo Quân đội nhân dân Lào ngày 12/11 đăng bài xã luận khẳng định tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam - Lào là di sản quý báu của hai dân tộc.
Đại diện thường trực của Chủ tịch nước tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ, khẳng định Việt Nam luôn là thành viên tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm nhìn vượt thời gian của bậc tiền nhân từ ngàn năm trước khi lập Quốc Tử Giám đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ và sát cánh cùng nhân dân Cuba anh em và kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Cuba.
Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.
Đoàn Việt Nam dự hội nghị “Cánh tả và thế giới đương đại” tại Cyprus, chia sẻ thành tựu Đổi mới và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng AKEL.
Tối 13/11/2026, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 dự thảo: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do TTXVN chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thực hiện.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết Việt Nam đang từng bước tiến tới những mục tiêu quan trọng, trong đó có tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát.
Tối 13/11/2026, tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" do Thông tấn xã Việt Nam chủ trì thực hiện.
Bộ trưởng Ngoại giao một lần nữa khẳng định lập trường, nguyên tắc trước sau như một của Việt Nam trong việc kêu gọi chấm dứt hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba.
Ngày 13/11/2026, Quốc hội khóa XVI thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, thảo luận các dự án luật và khép lại Đợt 1 Kỳ họp thứ Hai.
Quốc hội thông qua Nghị quyết số 52/2026/QH16, cho ông Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trịnh Trường Huy, Nguyễn Ngọc Thư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 32-NQ/TW, ngày 6/11/2026).
Đa số đại biểu nhất trí với việc điều chỉnh địa giới; cho rằng việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa 2 địa phương xuất phát từ yêu cầu thúc đẩy liên kết khai thác hiệu quả không gian phát triển mới
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Kanagawa cùng Việt Nam chuyển hợp tác về chăm sóc sức khỏe chủ động từ chia sẻ kinh nghiệm sang làm ra sản phẩm cụ thể.
Ngày 30/4/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.