Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Trước thềm chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại tỉnh Quảng Đông và Vân Nam, Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã có cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về ý nghĩa, những kỳ vọng cũng như việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và các địa phương hai nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

- Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến công tác tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại tỉnh Quảng Đông và Vân Nam, Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 17-20/11/2026 có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện song phương và đa phương.

Về đa phương, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu có những điều chỉnh sâu sắc, việc Lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 thể hiện sự coi trọng và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác và liên kết kinh tế khu vực.

Đây là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên trao đổi những định hướng hợp tác lớn, thúc đẩy đối thoại, củng cố lòng tin và tìm kiếm các giải pháp chung vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, rộng mở, năng động và thịnh vượng.

Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao APEC năm nay đánh dấu việc Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 từ Trung Quốc. Đây không chỉ là dấu mốc trong tiến trình 30 năm tham gia APEC của Việt Nam mà còn là dịp để Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, trách nhiệm, năng lực điều phối ngày càng cao trong hợp tác khu vực sau hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC.

Về song phương, đây là chuyến công tác thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc trong năm 2026, tiếp nối mạch hoạt động trao đổi, tiếp xúc chiến lược giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định Việt Nam nhất quán coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và Trung Quốc cũng luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Tin tưởng rằng chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lần này sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo tinh thần “6 hơn.”

- Với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác và liên kết kinh tế khu vực. Xin Đại sứ chia sẻ những kỳ vọng đối với sự kiện lần này và những đóng góp của Việt Nam?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cùng thịnh vượng,” chúng tôi kỳ vọng Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 sẽ đạt được những kết quả thực chất, phù hợp với ba ưu tiên của Năm APEC 2026 là “mở cửa, đổi mới và hợp tác,” tập trung vào ba phương diện chính:

Thứ nhất, củng cố đồng thuận về xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, rộng mở, hợp tác, liên kết và phát triển. Những kết quả của Hội nghị được mong đợi sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo môi trường rộng mở, thuận lợi cho các nền kinh tế cùng phát triển; hướng tới Khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP); góp phần củng cố niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp tăng cường đầu tư và mở rộng hợp tác lâu dài.

Thứ hai, tạo động lực mới cho tăng trưởng thông qua khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần nâng cao năng suất, tạo động lực tăng trưởng và tăng cường khả năng thích ứng của các nền kinh tế; hướng tới đổi mới lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Thứ ba, tăng cường hợp tác thực chất, chuyển hóa các định hướng và sáng kiến thành kết quả cụ thể. Chúng tôi mong đợi Tuần lễ Cấp cao tiếp tục phát huy thế mạnh nổi bật của APEC là sự gắn kết giữa chính phủ và doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công-tư và huy động nguồn lực cho hạ tầng, công nghệ, năng lượng sạch và phát triển nguồn nhân lực, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh; tạo thêm những cơ hội kinh doanh, việc làm và lợi ích thiết thực cho người dân.

Về phần mình, Việt Nam luôn coi APEC là một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu của khu vực và nhất quán tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm.

Tại sự kiện lần này, Việt Nam sẽ cùng chủ nhà Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên thúc đẩy đối thoại, xây dựng đồng thuận, đóng góp vào các định hướng và giải pháp hợp tác chung; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và thúc đẩy các lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, với vai trò chủ nhà APEC năm sau, Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc và các nền kinh tế thành viên để bảo đảm sự tiếp nối của tiến trình hợp tác, kế thừa và phát huy những kết quả tích cực của Năm APEC 2026, cùng các thành viên hiện thực hóa Tầm nhìn APEC Putrajaya đến năm 2040.

- Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đà phát triển tích cực, Đại sứ kỳ vọng các hoạt động song phương trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và các địa phương hai nước như thế nào?

Đại sứ Phạm Thanh Bình: Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực với nhiều kết quả thiết thực. Các nhận thức chung cấp cao và các thỏa thuận hợp tác đã tạo nền tảng chính trị vững chắc và định hướng chiến lược lâu dài để hai bên không ngừng mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác.

Trên cơ sở đó, các hoạt động song phương tại Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác lần này sẽ tiếp tục tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên các phương diện sau:

Thứ nhất, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy vai trò định hướng của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đối với tổng thể quan hệ song phương, tăng cường kết nối chiến lược và nâng tầm hợp tác thực chất. Đây là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các nhận thức chung cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam -Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn.”

Thứ hai, đây là cơ hội tốt để hai bên tạo chuyển biến rõ nét hơn trong hợp tác thực chất ở những lĩnh vực trọng tâm: thúc đẩy thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững; tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao tại Việt Nam; tăng cường kết nối chiến lược phát triển, nhất là kết nối hạ tầng, đường sắt, logistics và cửa khẩu thông minh; tạo đột phá về hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và các lĩnh vực mới nổi khác, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ ba, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các địa phương hai nước. Với các hoạt động song phương tại Quảng Đông và Vân Nam, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với những trung tâm phát triển kinh tế, công nghệ và địa bàn có vị trí chiến lược của Trung Quốc.

Qua đây, hai bên sẽ phát huy tốt hơn nữa lợi thế bổ trợ của từng địa phương, mở rộng hợp tác, đồng thời phát huy vai trò của các địa phương tuyến đầu, nhất là khu vực biên giới.

Cùng với đó là việc tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; triển khai hiệu quả Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027; qua đó, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, quyết tâm và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai bên, những định hướng lớn được thúc đẩy trong chuyến công tác lần này sẽ góp phần tạo chuyển biến mới trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

- Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ dự Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc từ ngày 17-20/11/2026.