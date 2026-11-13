Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế “Cánh tả và thế giới đương đại”

Hội nghị “Cánh tả và thế giới đương đại” và các hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Síp - AKEL (1926-2026) đã diễn ra mới đây tại Nicosia, Cộng hòa Síp.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện hơn 35 đảng và lực lượng cánh tả, tập trung trao đổi về tình hình quốc tế, những thách thức đối với phong trào cánh tả và tiến bộ trên thế giới, cũng như các giải pháp thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, tại Hội nghị, đoàn Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Phương Anh tại Italy kiêm nhiệm Cộng hòa Síp, Cộng hòa Malta và Cộng hòa San Marino, dẫn đầu đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; thông tin về kết quả Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới; khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Phương Anh đã trao thư chúc mừng của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tới Tổng Bí thư Đảng AKEL Stefanos Stefanou, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác với Đảng AKEL; mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giữa hai Đảng; qua đó góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Cộng hòa Síp và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước./.

50 năm quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Cyprus: Nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác lao động, khoa học-công nghệ, tài chính, giáo dục; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và EU.