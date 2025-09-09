50 năm quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Cyprus: Nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt

Ngày 8/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Cộng hòa Cyprus, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Thứ trưởng thường trực của Tổng thống Cộng hòa Cyprus Irene Piki.

Hai bên đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, là hoạt động trao đổi đoàn đầu tiên giữa hai nước trong 10 năm qua, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam-Cộng hòa Cyprus đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và quan hệ hai nước đang có nhiều khởi sắc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan tươi đẹp và sự phát triển năng động của quốc đảo Cyprus khi vươn lên là nước có tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng đầu Liên minh châu Âu (EU); đánh giá cao những thành tựu quan trọng Cộng hòa Cyprus đã đạt được trong triển khai chiến lược Tầm nhìn 2035, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, công nghệ tài chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hàng hải…

Nhằm thúc đẩy và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh hai nước, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh, nhất là các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao; khẳng định Bộ Ngoại giao luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ nhằm tạo đột phá và xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước.

Chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Irene Piki bày tỏ ngưỡng mộ công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; chia sẻ những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của Cộng hòa Cyprus.

Thứ trưởng Irene Piki đánh giá Việt Nam và Cộng hòa Cyprus có mối quan hệ hữu nghị và gắn kết chặt chẽ; khẳng định hai nước còn nhiều dư địa để thúc đẩy, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính, dược phẩm, giáo dục…

Thứ trưởng Irene Piki nhất trí hai bên phối hợp thúc đẩy ký kết các văn kiện hợp tác như Bản ghi nhớ về tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ hợp tác về lao động, nhất là lao động tay nghề cao, phối hợp tổ chức các hoạt động kinh tế như Diễn đàn doanh nghiệp, tọa đàm nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước…

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong trao đổi kim ngạch thương mại năm qua, hai bên thống nhất tiếp tục khai thác hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam và Cộng hòa Cyprus tiếp cận thị trường của nhau; thúc đẩy các nước EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), qua đó giúp tăng cường thu hút đầu tư giữa Việt Nam với EU nói chung và với Cộng hòa Cyprus nói riêng; tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong việc đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Hai Thứ trưởng cũng đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và EU.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí tầm quan trọng của Biển Đông trong giao thông hàng hải quốc tế; khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại khu vực.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động và an ninh xã hội Cyprus Yiannis Panayiotou. (Nguồn: Báo Quốc tế)

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Cộng hòa Cyprus Yiannis Panayiotou.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cảm ơn Chính phủ Cộng hòa Cyprus tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 7.000 người Việt Nam tại đây, vui mừng trước sự hội nhập và đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào sự phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Thứ trưởng nhấn mạnh với khả năng thích ứng cao và sự chăm chỉ, khéo léo, lao động Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động các nước, trong đó có Cộng hòa Cyprus. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Chính phủ Cộng hòa Cyprus tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội, nâng cao mức thu nhập tối thiểu và được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách an sinh xã hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Panayiotou đánh giá cao cộng đồng người lao động Việt Nam tại Cộng hòa Cyprus, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút lao động Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Cyprus, mở rộng sang các lĩnh vực khác như dịch vụ, chăm sóc sức khoẻ; nhất trí tăng cường phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đồng thời quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa tại Việt Nam cũng như đáp ứng nhu cầu lao động của Cộng hòa Cyprus và châu Âu.

Khẳng định vai trò của Bộ Lao động và An sinh xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động nói chung, trong đó có cả người Việt Nam, Bộ trưởng Panayiotou nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán và sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại Cộng hòa Cyprus, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho hợp tác lâu dài; đề nghị hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy việc ký kết cũng như giao các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các đề xuất của phía Việt Nam trong việc hỗ trợ người lao động Việt Nam tại Cộng hòa Cyprus về thu nhập và chế độ lao động./.

