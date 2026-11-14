Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức giao lưu thời trang, tri ân bạn bè, đối tác

Tối 12/11 (sáng 13/11 theo giờ Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Global Couture U.S. tổ chức chương trình giao lưu thời trang tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Washington, D.C., với sự tham dự của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân Trần Thị Bích Vân cùng gần 200 khách mời, gồm đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), ngoại giao đoàn, giới doanh nghiệp, các nhà thiết kế và bạn bè, đối tác.

Sự kiện cũng là dịp để Đại sứ và Phu nhân tri ân bạn bè, đối tác đã đồng hành trong nhiệm kỳ công tác tại Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ những tình cảm, kỷ niệm sâu sắc trong thời gian công tác tại Washington và bày tỏ lòng biết ơn đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã góp sức vun đắp quan hệ Việt Nam- Mỹ.

Đại sứ nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2023 cùng những nỗ lực đưa khuôn khổ quan hệ mới vào thực chất có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ đối tác, bạn bè ở cả hai nước.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng trân trọng ghi nhận sự hợp tác của các cơ quan Chính phủ, sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ, cũng như vai trò của chính quyền các bang và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, giới học giả và các tổ chức trong tiến trình thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đặc biệt cảm ơn các đối tác đã kiên trì đồng hành trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng hữu nghị giữa hai nước; đồng thời đánh giá cao tình cảm, sự tin cậy và những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ xúc động lắng nghe những chia sẻ chân thành, ấm áp của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân Trần Thị Bích Vân. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng gửi lời cảm ơn tới bạn bè trong ngoại giao đoàn, các Đại sứ thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nhóm Phu nhân, Phu quân ASEAN về tình cảm gắn bó, sự hỗ trợ lẫn nhau và những hoạt động chung nhằm nâng cao hiểu biết, quảng bá văn hóa các nước ASEAN tại Washington D.C.

Nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong kết nối con người và nuôi dưỡng tình hữu nghị, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ: “Văn hóa như sợi tơ: mảnh mai, tinh tế nhưng bền chặt, gắn kết nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ. Tối nay, cùng với Global Couture, chúng ta dệt thêm những sợi tơ vào bức tranh hữu nghị này."

Trên tinh thần đó, chương trình giới thiệu các thiết kế của nhà thiết kế Lan Hương mang đến cho khách mời cơ hội cảm nhận vẻ đẹp và sức sáng tạo của thời trang Việt Nam. Sự kiện này góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà thiết kế và khách mời.

Bà Raysa González, nhà sáng lập Global Couture U.S., cảm ơn Đại sứ và Phu nhân về sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm và sự đồng hành dành cho chương trình. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, bà Raysa González - nhà sáng lập Global Couture U.S., cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân về sự đón tiếp nồng hậu, tình cảm và sự đồng hành dành cho chương trình; nhấn mạnh Global Couture hướng tới mục tiêu “xây dựng những nhịp cầu giữa các quốc gia, các nền văn hóa và con người," cũng như trân trọng tình bạn với Đại sứ và Phu nhân, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp cho chặng đường sắp tới./.

Hợp tác thực chất là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ Theo Giáo sư Piper Campbell, việc các đối tác chiến lược như Việt Nam trao đổi trực tiếp với giới lãnh đạo Mỹ về các vấn đề quốc tế vào thời điểm này là vô cùng quan trọng.