Triển lãm Ảnh và Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại địa bàn, ngày 24/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Ảnh và Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam ở Washington D.C, một hoạt động văn hóa nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh triển lãm này là minh chứng cho tinh thần ngoại giao văn hóa - một trong ba trụ cột của chính sách đối ngoại Việt Nam, bên cạnh ngoại giao chính trị và kinh tế.



Theo Đại sứ, nền tảng của các mối quan hệ quốc tế bền vững không chỉ được tạo dựng qua các hiệp định thương mại hay công hàm ngoại giao, mà còn qua sự kết nối giữa người với người, sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu văn hóa.

Triển lãm được đồng tổ chức bởi Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, Trung tâm Mỹ - ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại học Bang Arizona (ASU) phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam, trưng bày các bức ảnh về các mốc son trong quan hệ hai nước 30 năm qua, và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống thể hiện di sản văn hóa hơn 4.000 năm lịch sử của Việt Nam.



Các tác phẩm vừa đánh dấu các bước phát triển của quan hệ giữa hai nước, quảng bá các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, sự đa dạng trong văn hóa, và thể hiện sự khéo léo của các nghệ nhân, trí tuệ được thể hiện qua truyền thống nghệ thuật và sự kiên cường của bản sắc văn hóa Việt Nam qua nhiều thế kỷ biến đổi.



Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ba mốc son quan trọng của Việt Nam trong năm 2025: 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ, 50 năm thống nhất đất nước, và 80 năm Quốc khánh nước Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh những cột mốc này là dịp để suy ngẫm về hành trình đặc biệt mà hai nước, hai dân tộc đã trải qua, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cam kết thúc đẩy thịnh vượng và hòa bình.



Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo cấp cao và các cấp của Đảng, Nhà nước về quyên góp, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, sở tại đối với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ lòng sự trân trọng đối với Bộ Ngoại giao Mỹ, Đại học Bang Arizona, Trung tâm Mỹ - ASEAN, và Trung tâm Triển lãm Văn hóa và Nghệ thuật Việt Nam, cũng như các nghệ sỹ, nhiếp ảnh gia và nghệ nhân có tác phẩm được trưng bày, những người đại diện cho vô số những người khác đang tham gia công việc cao quý bảo tồn và truyền bá các truyền thống văn hóa Việt Nam.



Triển lãm sẽ được tổ chức trong 2 ngày 24-25/11/2025 và tiếp tục được tổ chức tại The Ven on Embassy Row vào ngày 26-27 tháng 11 năm 2025./.

Triển lãm ảnh tái hiện hơn ba thập kỷ đổi thay của Việt Nam "Tiếp nối: Việt Nam" giới thiệu hơn 50 tác phẩm do phóng viên ảnh người Anh Andy Soloman thực hiện trong hai giai đoạn 1992-1993 và 2022-2024 về hành trình 30 năm chuyển mình của Việt Nam.